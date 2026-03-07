Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano causa revuelo tras destapar plan contra Neider García: “¿Tienes moza o qué?”

Karen Sevillano revela su plan para armar una discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karen Sevillano revela su plan para armar discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana
Karen Sevillano confiesa el plan que ideó para que Neider no salga el fin de semana. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido Karen Sevillano causó revuelo entre sus seguidores luego de compartir un video en el que contaba una curiosa broma que planeaba hacerle a su pareja, Neider García.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la broma que Karen Sevillano planeó para su pareja?

Fiel a su estilo, la influencer caleña explicó que se trataba de un plan para hacer que su pareja no pudiera salir el fin de semana y pidió opinión a sus millones de seguidores.

“Sábado de peleíta, chicas”, escribió Karen para compartir la publicación en redes.

En el video, Karen Sevillano, entre risas, explicaba el supuesto escenario que quería crear para generar una discusión y así evitar que él saliera ese fin de semana, para luego “perdonarlo” el lunes.

Artículos relacionados

La influencer explicó que su plan consistía en crear una situación ficticia relacionada con una plataforma de citas en línea. Según contó, su idea era tomar una fotografía de su pareja y con esa imagen crear un supuesto perfil en una aplicación de citas.

Luego, desde otra cuenta falsa, ella misma se enviaría capturas de pantalla del supuesto perfil para utilizarlas como pruebas de lo que supuestamente estaría haciendo su pareja.

Karen Sevillano revela su plan para armar discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana
Karen Sevillano confiesa el plan que ideó para que Neider no salga el fin de semana. (Fotos: Canal RCN)

Karen también recreó cómo sería la conversación con su pareja una vez le mostrara las imágenes. Entre risas, explicó que le diría algo como: “¿Tú qué haces con un perfil? ¿Tienes moza o quieres buscarla o qué es lo que quieres?”.

Mientras contaba el plan, también imitó la posible reacción de Neider García.

¿Cómo reaccionó Neider García al video de Karen Sevillano?

El video generó múltiples reacciones entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes respondieron con comentarios y risas ante la situación.

Artículos relacionados

Algunas seguidoras incluso se sumaron con mensajes como: “Donde ustedes ven un problema, yo veo un tutorial” o “Beéle, Piqué y Blessd la hacen, y Neider las paga.”

Karen Sevillano revela su plan para armar discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana
Karen Sevillano confiesa el plan que ideó para que Neider no salga el fin de semana. (Fotos: Canal RCN)

Entre las respuestas también estuvo la del propio Neider García, quien decidió comentar directamente en la publicación.

El mensaje que escribió fue: “¡¡¡Ombe, noooo!!!”, lo que provocó nuevas reacciones de los internautas quienes comentaron: “Ya sabe, Neider” o “Pobre Neider” acompañados de emojis de risa.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

José Rodríguez causa revuelo tras referirse a Yaya Muñoz Yaya Muñoz

José Rodríguez sorprende son su reacción tras escuchar el nombre de Yaya Muñoz: “Esa mujer…”

José Rodríguez causó revuelo por la forma en la que se refirió a su expareja Yaya Muñoz en un reciente en vivo.

Hugo Rodallega revela la cita que tenía con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hugo Rodallega envía conmovedor mensaje a Yeison Jiménez tras la cita que no se cumplió

Hugo Rodallega recordó a Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje tras recibir un detalle del equipo del cantante.

Reconocida presentadora reveló que vivió un milagro. Talento nacional

Reconocida presentadora de RCN reveló que tuvo un encuentro divino con la Virgen María estando en coma

La presentadora contó cómo una manifestación divina le dio fuerzas para sobrevivir tras una grave crisis de salud.

Lo más superlike

Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola. Mariana Zapata

Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata confesó que la atracción de Karola por Eidevin ha frenado el avance de su relación dentro de La casa de los famosos.

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?