Karen Sevillano causa revuelo tras destapar plan contra Neider García: “¿Tienes moza o qué?”

La creadora de contenido Karen Sevillano causó revuelo entre sus seguidores luego de compartir un video en el que contaba una curiosa broma que planeaba hacerle a su pareja, Neider García.

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

¿Cuál fue la broma que Karen Sevillano planeó para su pareja?

Fiel a su estilo, la influencer caleña explicó que se trataba de un plan para hacer que su pareja no pudiera salir el fin de semana y pidió opinión a sus millones de seguidores.

“Sábado de peleíta, chicas”, escribió Karen para compartir la publicación en redes.

En el video, Karen Sevillano, entre risas, explicaba el supuesto escenario que quería crear para generar una discusión y así evitar que él saliera ese fin de semana, para luego “perdonarlo” el lunes.

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

La influencer explicó que su plan consistía en crear una situación ficticia relacionada con una plataforma de citas en línea. Según contó, su idea era tomar una fotografía de su pareja y con esa imagen crear un supuesto perfil en una aplicación de citas.

Luego, desde otra cuenta falsa, ella misma se enviaría capturas de pantalla del supuesto perfil para utilizarlas como pruebas de lo que supuestamente estaría haciendo su pareja.

Karen Sevillano confiesa el plan que ideó para que Neider no salga el fin de semana. (Fotos: Canal RCN)

Karen también recreó cómo sería la conversación con su pareja una vez le mostrara las imágenes. Entre risas, explicó que le diría algo como: “¿Tú qué haces con un perfil? ¿Tienes moza o quieres buscarla o qué es lo que quieres?”.

Mientras contaba el plan, también imitó la posible reacción de Neider García.

¿Cómo reaccionó Neider García al video de Karen Sevillano?

El video generó múltiples reacciones entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes respondieron con comentarios y risas ante la situación.

Artículos relacionados Talento internacional Isabella Ladera preocupó tras mostrarse enferma otra vez en medio de su embarazo, ¿qué le pasó?

Algunas seguidoras incluso se sumaron con mensajes como: “Donde ustedes ven un problema, yo veo un tutorial” o “Beéle, Piqué y Blessd la hacen, y Neider las paga.”

Karen Sevillano confiesa el plan que ideó para que Neider no salga el fin de semana. (Fotos: Canal RCN)

Entre las respuestas también estuvo la del propio Neider García, quien decidió comentar directamente en la publicación.

El mensaje que escribió fue: “¡¡¡Ombe, noooo!!!”, lo que provocó nuevas reacciones de los internautas quienes comentaron: “Ya sabe, Neider” o “Pobre Neider” acompañados de emojis de risa.