Karen Sevillano causa revuelo tras destapar plan contra Neider García: “¿Tienes moza o qué?”
Karen Sevillano revela su plan para armar una discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana.
La creadora de contenido Karen Sevillano causó revuelo entre sus seguidores luego de compartir un video en el que contaba una curiosa broma que planeaba hacerle a su pareja, Neider García.
¿Cuál fue la broma que Karen Sevillano planeó para su pareja?
Fiel a su estilo, la influencer caleña explicó que se trataba de un plan para hacer que su pareja no pudiera salir el fin de semana y pidió opinión a sus millones de seguidores.
“Sábado de peleíta, chicas”, escribió Karen para compartir la publicación en redes.
En el video, Karen Sevillano, entre risas, explicaba el supuesto escenario que quería crear para generar una discusión y así evitar que él saliera ese fin de semana, para luego “perdonarlo” el lunes.
La influencer explicó que su plan consistía en crear una situación ficticia relacionada con una plataforma de citas en línea. Según contó, su idea era tomar una fotografía de su pareja y con esa imagen crear un supuesto perfil en una aplicación de citas.
Luego, desde otra cuenta falsa, ella misma se enviaría capturas de pantalla del supuesto perfil para utilizarlas como pruebas de lo que supuestamente estaría haciendo su pareja.
Karen también recreó cómo sería la conversación con su pareja una vez le mostrara las imágenes. Entre risas, explicó que le diría algo como: “¿Tú qué haces con un perfil? ¿Tienes moza o quieres buscarla o qué es lo que quieres?”.
Mientras contaba el plan, también imitó la posible reacción de Neider García.
¿Cómo reaccionó Neider García al video de Karen Sevillano?
El video generó múltiples reacciones entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes respondieron con comentarios y risas ante la situación.
Algunas seguidoras incluso se sumaron con mensajes como: “Donde ustedes ven un problema, yo veo un tutorial” o “Beéle, Piqué y Blessd la hacen, y Neider las paga.”
Entre las respuestas también estuvo la del propio Neider García, quien decidió comentar directamente en la publicación.
El mensaje que escribió fue: “¡¡¡Ombe, noooo!!!”, lo que provocó nuevas reacciones de los internautas quienes comentaron: “Ya sabe, Neider” o “Pobre Neider” acompañados de emojis de risa.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike