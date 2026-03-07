Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera preocupó tras mostrarse enferma otra vez en medio de su embarazo, ¿qué le pasó?

Isabella Ladera preocupa al mostrarse enferma pese a que ya había acudido de urgencias por no sentir al bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera genera preocupación al decir que está “enferma otra vez” en redes
Isabella Ladera vuelve a preocupar a sus seguidores al mostrarse enferma. (Foto: AFP)

La modelo y empresaria Isabella Ladera generó preocupación en sus millones de seguidores en redes sociales luego de compartir un nuevo mensaje relacionado con su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Qué compartió Isabella Ladera sobre su estado de salud?

La influencer, quien recientemente confirmó que está esperando un bebé, ha estado mostrando algunos detalles de esta etapa a través de sus historias y publicaciones.

En los últimos días, Isabella Ladera ya había mencionado que no se estaba sintiendo bien.

Artículos relacionados

A través de diferentes publicaciones contó que ha tenido molestias físicas durante el embarazo, entre ellas fuertes dolores de espalda que, según explicó, se le han hecho difíciles de sobrellevar.

También mencionó que ha presentado otros síntomas como náuseas y malestar general.

Ahora, una nueva publicación generó preocupación entre quienes siguen a Isabella Ladera, pues volvió a mencionar que no se encuentra bien.

Isabella Ladera genera preocupación al decir que está “enferma otra vez” en redes
Isabella Ladera vuelve a preocupar a sus seguidores al mostrarse enferma. (Foto: AFP)

En esta ocasión, la modelo venezolana radicada en Miami compartió una imagen en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la fotografía aparece utilizando un filtro que exagera el tamaño de los ojos y la boca. Sin embargo, generó preocupación el mensaje que acompañó la publicación.

En el texto que aparece sobre la imagen se puede leer la frase: “enferma otra vez”. Aunque la creadora de contenido no dio más detalles sobre qué tipo de malestar estaba presentando.

Recientemente también reveló que había tenido que acudir al médico de urgencias tras no sentir al bebé.

¿Qué ha contado Isabella Ladera sobre su embarazo?

Desde que confirmó que está esperando un bebé, Isabella Ladera ha compartido con sus seguidores diferentes momentos relacionados con esta etapa de su vida junto a su pareja, Hugo García.

Artículos relacionados

En varias ocasiones también ha respondido preguntas de sus seguidores a través de dinámicas en redes sociales.

Aunque esta no es su primera experiencia como madre, pues ya tiene una hija fruto de una relación anterior, Isabella ha contado que este embarazo ha sido diferente.

Isabella Ladera genera preocupación al decir que está “enferma otra vez” en redes
Isabella Ladera vuelve a preocupar a sus seguidores al mostrarse enferma. (Foto: AFP)

Isabella ha mencionado que la etapa no ha sido sencilla debido a los síntomas físicos que ha tenido, entre ellos dolores corporales, náuseas y otros malestares que ha ido compartiendo con sus millones de seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

José Rodríguez causa revuelo tras referirse a Yaya Muñoz Yaya Muñoz

José Rodríguez sorprende son su reacción tras escuchar el nombre de Yaya Muñoz: “Esa mujer…”

José Rodríguez causó revuelo por la forma en la que se refirió a su expareja Yaya Muñoz en un reciente en vivo.

Hugo Rodallega revela la cita que tenía con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hugo Rodallega envía conmovedor mensaje a Yeison Jiménez tras la cita que no se cumplió

Hugo Rodallega recordó a Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje tras recibir un detalle del equipo del cantante.

Reconocida presentadora reveló que vivió un milagro. Talento nacional

Reconocida presentadora de RCN reveló que tuvo un encuentro divino con la Virgen María estando en coma

La presentadora contó cómo una manifestación divina le dio fuerzas para sobrevivir tras una grave crisis de salud.

Lo más superlike

Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola. Mariana Zapata

Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata confesó que la atracción de Karola por Eidevin ha frenado el avance de su relación dentro de La casa de los famosos.

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?