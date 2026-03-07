Isabella Ladera preocupó tras mostrarse enferma otra vez en medio de su embarazo, ¿qué le pasó?

La modelo y empresaria Isabella Ladera generó preocupación en sus millones de seguidores en redes sociales luego de compartir un nuevo mensaje relacionado con su estado de salud.

¿Qué compartió Isabella Ladera sobre su estado de salud?

La influencer, quien recientemente confirmó que está esperando un bebé, ha estado mostrando algunos detalles de esta etapa a través de sus historias y publicaciones.

En los últimos días, Isabella Ladera ya había mencionado que no se estaba sintiendo bien.

A través de diferentes publicaciones contó que ha tenido molestias físicas durante el embarazo, entre ellas fuertes dolores de espalda que, según explicó, se le han hecho difíciles de sobrellevar.

También mencionó que ha presentado otros síntomas como náuseas y malestar general.

Ahora, una nueva publicación generó preocupación entre quienes siguen a Isabella Ladera, pues volvió a mencionar que no se encuentra bien.

Isabella Ladera vuelve a preocupar a sus seguidores al mostrarse enferma. (Foto: AFP)

En esta ocasión, la modelo venezolana radicada en Miami compartió una imagen en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la fotografía aparece utilizando un filtro que exagera el tamaño de los ojos y la boca. Sin embargo, generó preocupación el mensaje que acompañó la publicación.

En el texto que aparece sobre la imagen se puede leer la frase: “enferma otra vez”. Aunque la creadora de contenido no dio más detalles sobre qué tipo de malestar estaba presentando.

Recientemente también reveló que había tenido que acudir al médico de urgencias tras no sentir al bebé.

¿Qué ha contado Isabella Ladera sobre su embarazo?

Desde que confirmó que está esperando un bebé, Isabella Ladera ha compartido con sus seguidores diferentes momentos relacionados con esta etapa de su vida junto a su pareja, Hugo García.

En varias ocasiones también ha respondido preguntas de sus seguidores a través de dinámicas en redes sociales.

Aunque esta no es su primera experiencia como madre, pues ya tiene una hija fruto de una relación anterior, Isabella ha contado que este embarazo ha sido diferente.

Isabella ha mencionado que la etapa no ha sido sencilla debido a los síntomas físicos que ha tenido, entre ellos dolores corporales, náuseas y otros malestares que ha ido compartiendo con sus millones de seguidores.