Paola Jara generó conmoción con foto de Emilia: así mostró a su hija

Los cantantes de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, hicieron un importante anuncio el 19 de noviembre de 2025 al confirmar el nacimiento de su hija, Emilia, primera primogénita de la artista y la quinta heredera de su esposo.

Desde que ella se convirtió en madre primeriza, Paola ha compartido detalles de cómo ha vivido esta maravillosa etapa con la llegada de la niña y así mismo, ha mostrado cómo ha hecho para volver a trabajar, ya que hace unas semanas retomó sus conciertos.

De hecho, los artistas están preparando su gira por Europa y por supuesto, están dejando todo listo para viajar con su hija, a quien han cuidado de exponerla en redes; sin embargo, han mostrado más sobre Emilia en las historias de Instagram.

¿Cuál es la historia de Paola Jara que generó conmoción al mostrar a Emilia?

A través de sus historias en Instagram, la cual cuenta con más de siete millones de seguidores, Paola Jara publicó una historia de Emilia, quien está siendo cuidada por María Alejandra, la hermana de la artista.

Paola Jara sorprendió con nueva imagen de su hija Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

De hecho, la tía de la niña, reveló dos tiernas fotos junto a la pequeña.

En la imagen reposteada por Paola, la pequeña de tres meses está dentro de un coche y se ve vestida de un tierno vestidito rosa y en sus manos tiene un juguete.

La niña ya no se ve tan pequeña y, además, se ve te cuerpo completo, lo que sorprendió a los seguidores de la cantante, ya que ella solo muestra pequeños detalles de Emilia.

¿Qué ha dicho Paola Jara y Jessi Uribe sobre revelar el rostro de Emilia?

En sus diferentes plataformas digitales, Paola Jara y Jessi Uribe han mencionado el tema sobre presentar oficialmente a Emilia.

Por su lado, la cantante no se ha visto segura de hacerlo, ya que para ella mostrar la cara de la niña es exponerla y no le parece correcto, pues justifica que ellos como adultos saben lo que hacen, pero la menor no tendría idea que ya no tiene privacidad.

Nueva foto de la hija de Paola Jara sorprendió a sus seguidores. (Foto: Freepik)

En cuanto a Jessi Uribe, en las últimas semanas respondió a esa misma pregunta y confesó que presentarán oficialmente a Emilia en su bautizo.

Sobre este importante acontecimiento no se saben detalles, ya que ellos no han dicho nada y solo se supo lo que el artista reveló.