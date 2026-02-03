Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe causó reacciones al hacerle una inesperada dedicatoria a Paola Jara

Jessi Uribe compartió en sus redes una inesperada dedicatoria que le hizo a Paola Jara y ella fue contundente al responderle.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El mensaje de Jessi Uribe a Paola Jara que causó revuelo
Jessi Uribe hizo curiosa dedicatoria a Paola Jara y ella no se quedó callada. (Foto/ Buen día, Colombia)

El cantante de música popular, Jessi Uribe, causó un gran revuelo en redes sociales luego de hacerle una inesperada dedicatoria a su esposa y colega, Paola Jara.

Los artistas, han tenido una relación un poco polémica tras varios rumores en los que se especularon que la cantante se metió en el matrimonio de Jessi con Sandra Barrios, pues hasta el momento sigue siendo un tema comentado.

Sin embargo, con el paso del tiempo esta conversación se ha ido acaban do y más ahora, que, los cantantes se convirtieron en los padres de Emilia, la primera hija de Paola y la quinta de Jessi.

¿Cuál es la comentada dedicatoria que le hizo Jessi Uribe a Paola Jara?

A través de sus historias de Instagram, Jessi Uribe suele compartir varios detalles de su relación con Paola Jara y sin pena, le va dedicando lo que va viendo en esa red social; en este caso, no hubo ninguna excepción.

Precisamente, el cantante compartió una publicación con un meme que puede parecer romántica, pero tiene su gracia.

Jessi Uribe hizo curiosa dedicatoria a Paola Jara y ella no se quedó callada.
Paola Jara reaccionó a la peculiar dedicatoria de Jessi Uribe. (Foto: Canal RCN)

El post es una imagen que dice: “Estoy tan enamorado que, voy a poner una venta de quesos y la llamaré ‘Quesería de mí sin ti’.

En su historia, puso el usuario de Paola Jara y causó revuelo por su no romanticismo, pero tierno gesto.

¿Qué dijo Paola Jara sobre la dedicatoria de Jessi Uribe?

La cantante, a los pocos minutos de la historia de su esposo, Jessi Uribe, reaccionó en esa misma red social y se sinceró sobre la dedicatoria.

Pues Paola Jara no se calló y fue contundente con su respuesta escribiendo: “y de mí”, queriendo manifestar que qué sería de ella sin él.

Paola Jara reaccionó a la peculiar dedicatoria de Jessi Uribe
El mensaje de Jessi Uribe a Paola Jara que causó revuelo. (Foto/ Buen día, Colombia)

Sin duda, aunque el intento de ser romántico de Jessi parecía algo gracioso, le funcionó porque la artista le respondió muy bien y enamorada.

¿Paola Jara y Jessi Uribe ya presentaron oficialmente a su hija?

Con respecto al nido de amor de Jessi Uribe y Paola Jara, los cantantes son juy activos en sus redes y por eso comparten parte de su vida amoroso y familiar, sin embargo, aunque revelan detalles de su vida desde que está Emilia, todavía no la han presentado oficialmente.

En el caso de Paola, ella dice que no sabe si es correcto exponer a su niña, mientras que Jessi dijo que en su bautizo mostrarían su carita.

