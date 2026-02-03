Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Luisa Castro será mamá pronto con WestCol? Esto dijo sobre formar una familia

Luisa Castro confesó que sueña con ser mamá, reveló cuántos hijos quiere y cuándo podría dar ese paso.

Claudia Jaramillo Martínez
¿Luisa Castro será mamá pronto? Esto dijo sobre formar una familia
¿Luisa Castro será mamá pronto? Esto dijo sobre formar una familia. (Foto FreePik) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

Luisa Castro mantiene una relación con el streamer WestCol desde hace algunos meses.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la creadora de contenido habló sobre la posibilidad de convertirse en madre y aclaró cuáles son sus planes a futuro.

Luisa Castro reveló detalles de su sueño de formar una familia
Luisa Castro reveló detalles de su sueño de formar una familia. (Foto FreePik)

¿Qué dijo Luisa Castro sobre tener hijos con WestCol?

La modelo respondió a un seguidor que le preguntó si quería tener hijos y aseguró que la maternidad es uno de sus mayores sueños. Según explicó, no es un deseo reciente, sino algo que ha manifestado en distintas ocasiones y que forma parte de sus planes personales.

Luisa afirmó que todo el mundo sabe que su deseo de tener hijos es uno de los más grandes que tiene. Además, señaló que siente una conexión especial con los bebés desde siempre.

Durante la dinámica, comentó que le gusta cuidar, atender y compartir tiempo con niños pequeños, y que disfruta ese tipo de momentos. Incluso aseguró que siempre ha sentido afinidad con los bebés y que es algo que forma parte natural de su personalidad.

Incluso comentó que tiene lo que describió como una “obsesión sana” con los bebés, ya que constantemente piensa en el momento en que tenga el suyo propio. Explicó que suele practicar con su ahijada y que esa experiencia le sirve como preparación para el futuro.

La influencer aseguró que cuando sea madre será una mamá presente y que le gustaría tener a su bebé siempre con ella. También contó que se ha preparado leyendo sobre crianza y guardando información que considera útil. Mencionó que tiene una carpeta con ideas de outfits en conjunto, recetas de comida y consejos relacionados con la maternidad.

También explicó que le pide mucho a Dios la oportunidad de tener una familia “hermosa” en el futuro. En ese contexto, aseguró que trabaja constantemente en mejorar como mujer para poder ofrecer lo mejor de sí cuando llegue ese momento.

¿Cuántos hijos quiere Luisa Castro?

En cuanto al número de hijos, la influencer confesó que le gustaría tener mínimo dos, preferiblemente una pareja, o incluso tres. Sin embargo, aclaró que no tiene un número completamente definido y que es algo que podría cambiar con el tiempo.

Luisa también señaló que considera que todavía no es el momento adecuado para dar ese paso, aunque mencionó que en aproximadamente un año podría estar preparada para asumir ese proyecto de vida.

Aunque en sus respuestas no mencionó directamente a su pareja, varios seguidores han relacionado estas declaraciones con su actual relación sentimental. Hasta el momento, no se ha referido de manera puntual a planes concretos con él sobre formar una familia.

Luisa Castro confesó su deseo de ser mamá
Luisa Castro confesó su deseo de ser mamá. (Foto FreePik)
