Yaya Muñoz sorprende con impactante cambio en su rostro: ¿qué se hizo?

Yaya Muñoz, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, recientemente acaparó la atención en redes sociales, tras presumir su impactante cambio físico tras someterse a procedimiento estético en su rostr.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

¿Qué procedimiento estético se hizo Yaya Muñoz en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida modelo y presentadora acumula miles de seguidores, se mostró emocionada de poder compartir los resultados del procedimiento que hizo hace pocos días y que la tiene más feliz que nunca.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

"Si voy a sonreírle a la vida… que sea con toda. Después de 10 años, por fin cambié mi diseño", escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su última publicación.

En el video, que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones, se puede apreciar con lujo de detalle cómo fue todo el procedimiento de postura de su nuevo diseño, así como su reacción al ver finalmente el resultado del trabajo del doctor en el que depositó su confianza para atreverse a hacer este cambio.

¿Cómo quedó Yaya Muñoz tras realizarse procedimiento estético en el rostro?

En la imágenes, también quedó en evidencia la nueva apariencia de Muñoz, quien se dejó ver bastante sonriente mirándose al espejo y mostrando a la cámara que ahora sonríe mucho más segura.

Así quedó Yaya Muñoz tras realizar nuevo procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

Cómo era de esperarse, el nuevo diseño de la también creadora de contenido y panelista de 'Tamo en Vivo', desató una ola de reacciones entre los internautas, quienes rápidamente enviaron amoroso mensajes elogiado esta decisión.

"Preciosa mi bebé linda", "Wow te quedaron lindos", "Hermosa mi reina", "Me encantó", "Wow qué teso, amé el resultado", "Quedó bellísima Yaya", " o no me haría un diseño pero quedó súper natural, estético y lindo", "Te quedó espectacular", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Yaya Muñoz presumió los resultados de nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Por ahora , la exhabitante de la casa más famosa del país en su segunda temporada, se encuentra enfocada en sus proyectos mientras disfruta del que ella misma ha descrito, uno de sus mejores momentos, pues tras su ruptura con José Rodríguez, muchos coinciden en que tiene un brillo y una energía especial.