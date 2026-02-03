Paulo Dybala y Oriana Sabatini enternecen redes con foto inédita de su hija

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se convirtieron en padres por primera vez y compartieron la primera fotografía junto a su hija, confirmando públicamente el nacimiento tras los reportes iniciales de la prensa italiana.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

La imagen con la que Paulo Dybala y Oriana Sabatini presentaron a su bebé se volvió viral. (Foto Sameer AL-DOUMY / AFP)

¿Qué compartieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala?

Aunque medios italianos habían informado horas antes sobre el nacimiento de la bebé, fue la propia pareja quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Ambos publicaron una emotiva imagen en la que se les ve acompañando a su hija en sus primeras horas de vida.

En la fotografía se observa parte del rostro de la recién nacida mientras sostiene el dedo de su madre. La mano de Dybala aparece sujetando tanto a la bebé como a Oriana, en una imagen que muestra a la familia unida.

La publicación estuvo acompañada del mensaje: “Un aplauso pa mami y papi”, junto a un emoji de oso y varios corazones.

En pocos minutos, la imagen acumuló miles de “me gusta” y comentarios de seguidores, colegas y figuras públicas que felicitaron a los nuevos padres por la llegada de su primera hija.

¿Cuándo nació la bebé de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?

Según reportaron medios italianos, la niña nació en la madrugada del 2 de marzo en Roma, días antes de la fecha estimada. Inicialmente, el parto estaba previsto para el 11 de marzo, día que coincide con el cumpleaños de Catherine Fulop, madre de Oriana.

El nacimiento tuvo lugar en el hospital Gemelli y, de acuerdo con información difundida por fuentes argentinas, la bebé pesó aproximadamente 3 kilos.

Artículos relacionados Westcol ¿Luisa Castro será mamá pronto con WestCol? Esto dijo sobre formar una familia

La pareja decidió que el parto se realizara en Italia para que el futbolista pudiera estar presente, debido a sus compromisos profesionales. En ocasiones anteriores, Oriana había manifestado que le hubiera gustado que su hija naciera en Argentina, aunque finalmente optaron por permanecer en Europa.

La niña se llama Gia, nombre inspirado en la película Gia, protagonizada por Angelina Jolie. En entrevistas previas, Sabatini había contado que ese era el nombre que elegiría si algún día tenía una hija.

Hasta el momento, la pareja no ha entregado más detalles sobre el nacimiento. Sin embargo, medios argentinos señalaron que tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud y que la familia atraviesa un momento de felicidad tras la llegada de la nueva integrante.