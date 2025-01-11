Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
JuanDa y la presentadora de noticias Rossy Lemos sorprenden con disfraz de Halloween juntos

Haciendo un homenaje a Michael Jackson, el influencer JuanDa y la presentadora de noticias RCN Rossy Lemos sorprendieron con sus disfraces.

María Alejandra Soto
El reconocido y talentoso creador de contenido digital colombiano, JuanDa, siempre se ha caracterizado en sus redes sociales por un carisma inigualable, así como por su sinceridad a la hora de hablar de su salud mental.

No obstante, uno de sus tipos de contenido más usuales, creativos y aplaudidos es el que tiene que ver con los disfraces de Halloween, pues siempre suele sorprender con la producción y las puestas en escena que hace con cada uno de sus trajes en sus redes.

¿Cuáles fueron los disfraces de JuanDa en este 2025?

Este año, por ejemplo, JuanDa se disfrazó de su papá, de su abuelito y de varias figuras mitológicas como ‘La llorona’. Pero esto no fue todo, los últimos disfraces del mes de octubre, que publicó justamente en la noche de Halloween, los hizo junto a la presentadora de noticias RCN, Rossy Lemos, y se tratan de un homenaje a ‘Thriller’ de Michael Jackson.

Y es que, con un maquillaje y atuendo impecable, así como escenografía y bailarines profesionales, JuanDa quiso representar y revivir el icónico videoclip de esta canción en el que justamente aparecen un hombre lobo y varios zombies.

Rossy actúa como la novia de Michael antes de convertirse en hombre lobo y, además, hay una aparición especial de la mamá del influencer.

¿Por qué se trata de un video que impresionó tanto a los internautas?

JuanDa no solo sorprendió por lo que ya venía haciendo a la perfección: historias llamativas y enganchadoras, maquillajes realistas que cambian por completo sus facciones y ediciones complejas en las que usa varios elementos de comedia; sino también por sus pasos de baile y cómo poco a poco incluye en sus videos su propia actuación.

Rossy, por su parte, sorprendió con su belleza y actuación que, aunque no duró mucho, sí encantó a muchos internautas. En la descripción del video, JuanDa le agradece por actuar como su novia durante 8 segundos y, además, les comenta a sus fans que, por el cálculo que tiene en los riñones, casi se le dificulta publicar ese clip.

En los comentarios del video, muchos famosos y actores felicitan al creador digital por su creatividad y talento, pues consideran que es un producto muy impresionante comparado a lo que se encuentra hoy en día en las plataformas digitales.

