La fuerte reacción de La Toxi Costeña luego que le dijeran que imita a Karina García

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, ha empezado a ser tendencia en redes sociales en las últimas horas por su reacción tras ser comparada con Karina García.

¿Por qué le dijeron a La Toxi Costeña que quiere parecerse a Karina García?

La Toxi Costeña desde su paso por La casa de los famosos Colombia dejó claro que no tiene pelos en la lengua al momento de decir lo que piensa y siente.

Esto lo demostró recientemente la cantante de 'Macta llega' cuando un internauta la criticó y le aseguró que ella buscaba cualquier excusa para ser como Karina García.

Recordemos que, en La casa de los famosos Colombia, Karina García y La Toxi Costeña sostuvieron una amistad durante el principio del reality llegando a formar el grupo de 'Las chicas fuego' junto a Yina Calderón.

Sin embargo, en la recta final del programa esta amistad se desvaneció y empezó una dura rivalidad y hasta enemistad entre ambas. Por este motivo, la reacción de La Toxi Costeña con esta comparación no fue la mejor.

La Toxi Costeña reaccionó tras ser comparada con Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña tras decirle que quiere parecerse a Karina García?

La Toxi Costeña compartió una fotografía suya en la que mostraba su nuevo look para este cierre de año.

Aunque en su mayoría fueron más los comentarios de elogio, la cantante recibió una dura crítica de un internauta.

Esta persona le expresó: "Queriéndose parecer a Karina, qué obsesión", asegurando que la cantante supuestamente hacía todo para parecerse a su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Ante este comentario, la cantante costeña decidió responderle de manera irónica haciendo alusión a un video que se filtró en redes sociales en donde quedó Karina García al parecer captada en compleja situación en una discoteca.

Yo no soplo (emoji riéndose).



Esta reacción de La Toxi Costeña ha sido duramente criticada por múltiples internautas, ya que aseguraron que la artista había pasado los límites del respeto con ese comentario en contra de Karina García.