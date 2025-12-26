Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La fuerte reacción de La Toxi Costeña luego que le dijeran que imita a Karina García

La Toxi Costeña fue señalada por una internauta de hacer todo para parecerse a Karina García y así reaccionó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Toxi Costeña y Karina García
Así reaccionó La Toxi Costeña cuando le dijeron que quería parecerse a Karina García. (Canal RCN)

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, ha empezado a ser tendencia en redes sociales en las últimas horas por su reacción tras ser comparada con Karina García.

Artículos relacionados

¿Por qué le dijeron a La Toxi Costeña que quiere parecerse a Karina García?

La Toxi Costeña desde su paso por La casa de los famosos Colombia dejó claro que no tiene pelos en la lengua al momento de decir lo que piensa y siente.

Esto lo demostró recientemente la cantante de 'Macta llega' cuando un internauta la criticó y le aseguró que ella buscaba cualquier excusa para ser como Karina García.

Recordemos que, en La casa de los famosos Colombia, Karina García y La Toxi Costeña sostuvieron una amistad durante el principio del reality llegando a formar el grupo de 'Las chicas fuego' junto a Yina Calderón.

Sin embargo, en la recta final del programa esta amistad se desvaneció y empezó una dura rivalidad y hasta enemistad entre ambas. Por este motivo, la reacción de La Toxi Costeña con esta comparación no fue la mejor.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña reaccionó tras ser comparada con Karina García. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña tras decirle que quiere parecerse a Karina García?

La Toxi Costeña compartió una fotografía suya en la que mostraba su nuevo look para este cierre de año.

Aunque en su mayoría fueron más los comentarios de elogio, la cantante recibió una dura crítica de un internauta.

Esta persona le expresó: "Queriéndose parecer a Karina, qué obsesión", asegurando que la cantante supuestamente hacía todo para parecerse a su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Ante este comentario, la cantante costeña decidió responderle de manera irónica haciendo alusión a un video que se filtró en redes sociales en donde quedó Karina García al parecer captada en compleja situación en una discoteca.

Yo no soplo (emoji riéndose).


Esta reacción de La Toxi Costeña ha sido duramente criticada por múltiples internautas, ya que aseguraron que la artista había pasado los límites del respeto con ese comentario en contra de Karina García.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yailin compartió foto junto a Anuel de Navidad Yailin

Yailin sorprende al publicar foto de Navidad junto a Anuel y Cattleya, ¿volvieron?

Yailin compartió una inesperada foto en la que se mostró abrazada junto a Anuel y su hija Cattleya de Navidad y genera revuelo.

Verónica Giraldo habría confirmado ruptura de Karol G y Feid Feid

Verónica Giraldo habría confirmado la ruptura de Karol G y Feid tras celebración de Navidad

La hermana de Karol G sacó a la luz fotos de cómo fue la celebración de Navidad de su familia y el cantante Feid brilló por su ausencia.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden con fotos a sus fans Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo que le dieron a Emilia tras su primer mes, ¿qué fue?

Paola Jara y Jessi Uribe conmovieron a sus seguidores con fotos y detalles de cómo pasaron Navidad y celebraron el primer mes de Emilia.

Lo más superlike

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Estas fueron las separaciones y rupturas más comentadas del 2025: Karina García, Paola Rey y más

Varias parejas queridas y mediáticas de la farándula colombiana decidieron poner punto final a sus historias de amor a lo largo del 2025.

Feid dejó en duda que siga cantando en 2026 Feid

Feid dejó fríos a sus seguidores con inesperada noticia previo a Fin de Año, ¿se retira de la música?

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?