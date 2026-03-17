Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, reaccionó a su beso con Tebi Bernal: ¿fin de su relación?

En la noche del pasado lunes 16 de marzo tras el ingreso de Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, los televidentes fueron testigos de un inesperado momento entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes por un reto terminaron dándose un beso frente a todos.

¿Cómo fue el beso entre Alexa Torres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Con el ingreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, la competencia se puso aún más inesperada, pues los participantes que continúan en la batalla por convertirse en el próximo en apagar de manera simbólica las luces del afamado lugar están dispuestos a todo.

Alexa Torrex y Tebi protagonizan shippeo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Teniendo esto en cuenta y con una lectura clara del juego, Altafulla decidió retar a Alexa Torres y Tebi Bernal a darse un beso, ya que desde hace varias semanas se viene popularizando en redes un “shippeo” entre ellos.

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Ambos aceptaron, bajo la condición de que Altafulla también debía besarse con Karola, algo que finalmente ocurrió. La dinámica provocó reacciones inmediatas en redes sociales y dejó claro que los participantes están dispuestos a todo por mantenerse en la competencia.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre el beso entre Tebi Bernal y su prometida, Alexa Torrex?

Horas después de que este beso entre Tebi Bernal y su prometida, Alexa Torrex, se viralizara en las redes sociales, Jhorman Toloza reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para realizar una dinámica de preguntas y respuestas y fue claramente interrogado sobre este episodio.

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Lejos de lo que muchos creían, Jhorman dejó claro que continuaría apoyando a Alexa en su participación en La casa de los famosos Colombia y que seguiría firme hasta el final. Incluso destacó que él era un caballero y que siempre intentaba mejorar con el paso de los días.

¿Por qué razón Tebi Bernal y Alexa Torrex se dieron un beso en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

De esta manera, Jhorman Toloza dejó claro que, a pesar de todo, seguirá apoyando a Alexa Torrex hasta el final y que su actitud de caballero y su deseo de mejorar cada día siguen intactos.