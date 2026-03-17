Manuela QM presume su pancita de embarazo y aviva rumores sobre su relación con Blessd

Manuela QM, pareja del cantante Blessd, compartió recientemente una publicación en sus redes sociales en la que dejó ver el avance de su embarazo.

¿Qué mostró Manuela QM, pareja de Blessd, en su reciente publicación de su pancita?

En la imagen, tomada en un ascensor, la influencer mostró su look mientras lucía su pancita, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Cabe recordar que la noticia del embarazo se hizo pública hace algunos meses, cuando ambos compartieron una emotiva publicación en conjunto, en la que anunciaron esta nueva etapa en sus vidas.

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En esta ocasión, Manuela QM publicó una fotografía en la que aparece posando frente al espejo de un ascensor.

En la imagen se puede ver su outfit completo, mientras su pancita de embarazo se convierte en el centro de atención.

Manuela QM impacta al mostrar su pancita y revive rumores sobre su relación con Blessd. (Foto: AFP)

Aunque no agregó mayor contexto sobre la publicación, la imagen permitió ver el avance de esta etapa algo que sus millones de seguidores han venido observando con cada contenido que comparte la pareja del cantante reguetonero.

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¿Qué ha pasado con su relación con Blessd en los últimos meses?

Durante los últimos meses, la relación entre Manuela QM y Blessd ha estado el ojo del huracán en redes sociales.

Esto ocurrió luego de que, tras una publicación relacionada con su cumpleaños y el Día de San Valentín, comenzaran a circular supuestos chats en los que el cantante paisa estaría siendo vinculado con una modelo.

A partir de ese momento, surgieron especulaciones sobre el estado de su relación. Además, algunos usuarios notaron que Manuela QM habría ocultado publicaciones en redes sociales en las que aparecía junto al artista, incluyendo imágenes de celebraciones anteriores.

Manuela QM impacta al mostrar su pancita y revive rumores sobre su relación con Blessd. (Foto: AFP)

Desde entonces, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir lo que ocurre en su relación.

En sus redes sociales, ambos han continuado compartiendo contenido de manera individual, mientras su vida sentimental sigue siendo el tema de conversación entre los seguidores quienes siguen expectantes en lo que ocurre en su relación.