Jhonny Rivera y Jenny López presenciaron aparición divina durante su luna de miel | FOTO

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una nueva actualización de su luna de miel con su joven esposa Jenny López. Pues esta estuvo marcada por una imagen en particular que muchos internautas relacionaron con la aparición de Jesucristo.

¿Qué muestra la foto de la supuesta aparición divina que presenciaron Jhonny Rivera y Jenny López?

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, Jhonny Rivera reapareció a través de sus redes sociales con una particular fotografía que llamó la atención de sus seguidores. En esta, el reconocido cantante acudió a ellos para preguntarles qué veían en la imagen, sin mencionar directamente la supuesta figura de Jesús formada en el agua de una fuente donde se tomaron la foto.

Jhonny Rivera está de luna de miel por Europa. (Foto Canal RCN)

“¿Ustedes ven alguna figura arriba? Eso lo forma el agua al subir”, escribió el cantante junto a la imagen compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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La publicación generó múltiples reacciones, y varios usuarios coincidieron en que se alcanzaba a ver la figura de Jesucristo, relacionando el fenómeno con una posible aparición divina durante su luna de miel en Europa.

Comentarios como “sí, parece la imagen de Jesucristo”, “sí, Jesús” y “sí, parece nuestro señor Jesucristo” fueron algunas de las respuestas más repetidas.

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La imagen continúa generando comentarios entre sus seguidores, quienes siguen debatiendo si se trata de un simple juego de luces y agua o de una verdadera señal divina durante la luna de miel de la pareja.

¿Cuándo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La reconocida pareja de cantantes de música popular conformada por Jhonny Rivera y Jenny López se casó el pasado 22 de febrero en una Iglesia del corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda.

A la ceremonia asistieron grandes figuras del mundo del entretenimiento y la industria musical, así como también fanáticos de los artistas que pudieron presenciar el emotivo momento desde la lejanía.

La recepción se realizó en las instalaciones de la finca de Rivera, en donde familiares y amigos cercanos pudieron disfrutar de comida y bebidas, además de shows en vivo.