Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Jenny López presenciaron aparición divina durante su luna de miel | FOTO

Jhonny Rivera y Jenny López vivieron momento inesperado en su luna de miel: fans hablan de aparición divina.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera y Jenny López captan imagen divina durante su romántico viaje
Jhonny Rivera y Jenny López captan imagen divina durante su romántico viaje. (Foto Canal RCN | Freepik).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una nueva actualización de su luna de miel con su joven esposa Jenny López. Pues esta estuvo marcada por una imagen en particular que muchos internautas relacionaron con la aparición de Jesucristo.

Artículos relacionados

¿Qué muestra la foto de la supuesta aparición divina que presenciaron Jhonny Rivera y Jenny López?

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, Jhonny Rivera reapareció a través de sus redes sociales con una particular fotografía que llamó la atención de sus seguidores. En esta, el reconocido cantante acudió a ellos para preguntarles qué veían en la imagen, sin mencionar directamente la supuesta figura de Jesús formada en el agua de una fuente donde se tomaron la foto.

Jhonny Rivera está de luna de miel.
Jhonny Rivera está de luna de miel por Europa. (Foto Canal RCN)

“¿Ustedes ven alguna figura arriba? Eso lo forma el agua al subir”, escribió el cantante junto a la imagen compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Artículos relacionados

La publicación generó múltiples reacciones, y varios usuarios coincidieron en que se alcanzaba a ver la figura de Jesucristo, relacionando el fenómeno con una posible aparición divina durante su luna de miel en Europa.

Comentarios como “sí, parece la imagen de Jesucristo”, “sí, Jesús” y “sí, parece nuestro señor Jesucristo” fueron algunas de las respuestas más repetidas.

Artículos relacionados

La imagen continúa generando comentarios entre sus seguidores, quienes siguen debatiendo si se trata de un simple juego de luces y agua o de una verdadera señal divina durante la luna de miel de la pareja.

¿Cuándo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La reconocida pareja de cantantes de música popular conformada por Jhonny Rivera y Jenny López se casó el pasado 22 de febrero en una Iglesia del corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda.

A la ceremonia asistieron grandes figuras del mundo del entretenimiento y la industria musical, así como también fanáticos de los artistas que pudieron presenciar el emotivo momento desde la lejanía.

La recepción se realizó en las instalaciones de la finca de Rivera, en donde familiares y amigos cercanos pudieron disfrutar de comida y bebidas, además de shows en vivo.

Jhonny Rivera y Jenny López celebrarán su luna de miel.
Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López. (Foto: Canal RCN - Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio conmovió con su mensaje. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio dejó conmovedor mensaje tras el fallecimiento de importante miembro de su familia

Yeferson Cossio se mostró devastado en redes sociales con un mensaje que dejó claro que la vida le cambió los planes inesperadamente.

Yeferson Cossio está de luto: dolorosa pérdida lo sorprendió fuera del país Yeferson Cossio

Yeferson Cossio de luto: falleció importante miembro de su familia durante viaje al exterior

El influenciador Yeferson Cossio está de luto tras la muerte de un importante miembro de su familia.

El video de Alejo Little que muchos interpretan como una predicción de su muerte. Influencers

Reviven escalofriante video en el que influenciador colombiano fallecido predijo su muerte

Reviven un video de Alejo Little que ha generado impacto, pues habría realizado una predicción de su muerte.

Lo más superlike

“¿El romance de Alexa y Tebi es real?” Yina Calderón rompe el silencio Yina Calderón

¿El romance de Alexa y Tebi es real? Yina Calderón rompe el silencio

La química entre Alexa y Tebi ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality, y Yina Calderón no dudó en dar su opinión sobre este acercamiento.

¡Preocupación en la música! Reconocido artista venezolano fue hospitalizado en Bogotá y su equipo de salud da novedades Talento internacional

¡Preocupación en la música! Reconocido artista fue hospitalizado en Bogotá y su equipo de salud da noticias

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio? Salud

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?

Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour' Shakira

Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?