Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio de luto: compartió emotivo recuerdo de su perrita fallecida

Yeferson Cossio compartió conmovedor recuerdo del día que su perrita Akira, quien falleció recientemente, superó el cáncer.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio comparte recuerdo que rompe el corazón tras la muerte de su perrita
Yeferson Cossio comparte recuerdo que rompe el corazón tras la muerte de su perrita. (Foto Canal RCN | Freepik).

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, Yeferson Cossio reapareció en redes sociales con una lamentable noticia: la muerte de Akira, su perrita, a quien apenas días atrás celebró su cumpleaños número 13 y que había vencido el cáncer meses atrás. Tras compartir la triste noticia, el influenciador recordó aquel día tan especial, que representó un gran avance en la salud de su amada mascota.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo recuerdo que Yeferson Cossio compartió de su perrita Akira?

Poco después de revelar a sus seguidores que su perrita Akira había fallecido, el creador de contenido compartió un emotivo video que grabó justo después de que los médicos veterinarios le informaron que Akira había superado el cáncer.

Yeferson Cossio no pudo despedirse de su perrita.
Yeferson Cossio no pudo despedirse de su perrita Akira. (Foto Canal RCN)

Según se aprecia en el video, el creador de contenido planeó una tarde diversión junto a su perrita y otras de sus mascotas para celebrar esa noticia.

Artículos relacionados

En el video, Cossio alienta a su perrita a saltar al agua, mientras esta porta un chaleco salvavidas para protegerla de tomar agua. Además de mencionar: "entonces ya sabes, un día tienes cáncer, ¿cierto, Akira? Te operan, todo sale bien y al día siguiente estás con tu papá en una isla para ti solita"

¿Qué se sabe sobre la muerte de Akira, la perrita de Yeferson Cossio?

Según explicó el creador de contenido en una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Akira falleció recientemente tras sufrir una recaída de salud que requirió atención médica urgente.

Artículos relacionados

Durante la evaluación, los profesionales descubrieron que el cáncer había regresado y se había extendido por todo su estómago, lo que hizo que ya no hubiera posibilidad de tratamiento.

Cossio señaló que Akira nunca mostró señales de dolor ni indicios de que su salud estuviera comprometida, por lo que cuando se dieron cuenta de que el cáncer había regresado, ya era demasiado tarde.

Yeferson Cossio conmovió con su mensaje.
Yeferson Cossio conmovió con su mensaje en redes sociales. (Foto Canal RCN)

El influenciador se enteró de la muerte de su perrita mientras se encontraba a miles de kilómetros de ella, pues desde hace pocos días está de vacaciones en el exterior con su hermana Cintia, su cuñado Johan y su novia Carolina.

"Se muere justo cuando me voy de viaje, yo no sé qué voy a hacer... cuando me dijeron quedé en shock”, expresó tras enterarse de la muerte de su perrita.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Alfonso y Luisa suman nuevos miembros a su familia. Talento nacional

Luis Alfonso y su esposa Luisa ampliaron su familia: noticia enterneció a fans

Luis Alfonso y su esposa Luisa anunciaron la llegada de nuevos miembros a su familia, emocionando a sus fans.

Jhorman Toloza rompe el silencio tras beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿todo terminó? La casa de los famosos

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, reaccionó a su beso con Tebi Bernal: ¿fin de su relación?

Alexa Torrex y Tebi Bernal protagonizaron inesperado beso en La casa de los famosos y el prometido de la cantante se pronunció.

Manuela QM luce su pancita de embarazo y genera rumores sobre su relación con Blessd Blessd

Manuela QM presume su pancita de embarazo y aviva rumores sobre su relación con Blessd

Manuela QM mostró su pancita de embarazo en redes y generó reacciones por su relación con Blessd.

Lo más superlike

Muere Luder Quiñones Echeverri músico de Willy García Talento nacional

Luder Quiñones, músico de Willy García, falleció tras un hecho lamentable en Cali: esto se sabe

Autoridades investigan lo ocurrido con Luder Quiñones y ofrecen recompensa por información clave tras la lamentable noticia.

“¿El romance de Alexa y Tebi es real?” Yina Calderón rompe el silencio Yina Calderón

¿El romance de Alexa y Tebi es real? Yina Calderón rompe el silencio

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio? Salud

Hábitos saludables para mantener un buen estado físico: ¿es necesario hacer ejercicio?

Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour' Shakira

Shakira anuncia la construcción de un estadio exclusivo para 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?