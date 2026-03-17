Yeferson Cossio de luto: compartió emotivo recuerdo de su perrita fallecida

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, Yeferson Cossio reapareció en redes sociales con una lamentable noticia: la muerte de Akira, su perrita, a quien apenas días atrás celebró su cumpleaños número 13 y que había vencido el cáncer meses atrás. Tras compartir la triste noticia, el influenciador recordó aquel día tan especial, que representó un gran avance en la salud de su amada mascota.

¿Cuál fue el emotivo recuerdo que Yeferson Cossio compartió de su perrita Akira?

Poco después de revelar a sus seguidores que su perrita Akira había fallecido, el creador de contenido compartió un emotivo video que grabó justo después de que los médicos veterinarios le informaron que Akira había superado el cáncer.

Yeferson Cossio no pudo despedirse de su perrita Akira. (Foto Canal RCN)

Según se aprecia en el video, el creador de contenido planeó una tarde diversión junto a su perrita y otras de sus mascotas para celebrar esa noticia.

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En el video, Cossio alienta a su perrita a saltar al agua, mientras esta porta un chaleco salvavidas para protegerla de tomar agua. Además de mencionar: "entonces ya sabes, un día tienes cáncer, ¿cierto, Akira? Te operan, todo sale bien y al día siguiente estás con tu papá en una isla para ti solita"

¿Qué se sabe sobre la muerte de Akira, la perrita de Yeferson Cossio?

Según explicó el creador de contenido en una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Akira falleció recientemente tras sufrir una recaída de salud que requirió atención médica urgente.

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Durante la evaluación, los profesionales descubrieron que el cáncer había regresado y se había extendido por todo su estómago, lo que hizo que ya no hubiera posibilidad de tratamiento.

Cossio señaló que Akira nunca mostró señales de dolor ni indicios de que su salud estuviera comprometida, por lo que cuando se dieron cuenta de que el cáncer había regresado, ya era demasiado tarde.

Yeferson Cossio conmovió con su mensaje en redes sociales. (Foto Canal RCN)

El influenciador se enteró de la muerte de su perrita mientras se encontraba a miles de kilómetros de ella, pues desde hace pocos días está de vacaciones en el exterior con su hermana Cintia, su cuñado Johan y su novia Carolina.