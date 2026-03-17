“¿El romance de Alexa y Tebi es real?” Yina Calderón rompe el silencio

La química entre Alexa y Tebi en La Casa de los Famosos Colombia no ha pasado desapercibida, y la influencer Yina Calderón decidió compartir su visión sobre cómo se están desarrollando los sentimientos de los participantes dentro del encierro.

Yina habló sin filtros sobre el romance de Yina y Tebi (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yina sobre Alexa y Tebi?

Según Yina, lo que ocurre entre los concursantes responde más a la convivencia y al tiempo compartido que a cualquier intervención de la producción.

Calderón señaló que las emociones que surgen dentro de la casa, como los besos o los enamoramientos, son naturales y genuinas.

En el caso de Alexa, que está empezando a sentir algo por Tebi, la influencer explicó que estas emociones se desarrollan de forma espontánea, producto del juego y del encierro, y no por decisiones de la producción.

En otras palabras, destacó que los sentimientos de los participantes se presentan de manera auténtica y sin manipulación externa.

“Otra cosita, la producción no lo coloca a uno a hacer absolutamente nada, si uno besa, si uno se enamora de un hombre, en el caso de Alexa que está empezando a sentir cosas por Tebi, eso es natural del juego y del encierro, a mi no me vengan con producción”, expresó.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la entrada de Altafulla?

Sobre la llegada de Altafulla a la casa, Yina comentó que espera que su presencia ayude a inyectar energía entre los concursantes y a animar el ambiente, ya que algunos participantes muestran comportamientos aburridos o poco dinámicos.

La influencer resaltó que la producción realiza su trabajo de manera impecable, pero que la energía de los concursantes depende de ellos mismos, y que Altafulla podría contribuir positivamente a esto.

“Si se trata de inyectarle energía porque la necesitan y bastante, porque el problema ahí no es la producción, la producción impecable, pero nada que hacer con los concursantes, un desastre total. Entonces altafulla le puede inyectar energía”, agregó.

Calderón también mencionó que algunos participantes, como Karola, reaccionaron con entusiasmo a la entrada del influencer, lo que evidencia el efecto motivador que su llegada puede tener en la dinámica de la casa.

“Vimos a Karola muy contenta por la entrada de Altafulla. Dios mio, Karola está como una prima mía que se enamora todos los días de uno diferente”, comentó.

Yina criticó la reacción de algunos de los participantes por su falta de entusiasmo y reveló que deberían sacarlos a todos y llevar a participantes nuevos.

Por último, Yina agregó, muy fiel a su estilo, que si querían prender más la casa, el Jefe tendría que meter a Karina García y Melissa Gate para juntar nuevamente al “trío amoroso”.

“No es que estos son, no es que estos no se emocionan ni porque les lleve a Lady Gaga, un desastre total, jefe, ¿usted por qué no manda a ese camión otra vez y los saca a todos y regresa unos nuevos? [...] Por último jefe si usted quiere mejorar la situación, entre a Karina tres días y de paso a Melissa el trío amoroso”

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¿Por qué entró Altafulla a La Casa de los Famosos Colombia?

Altafulla ingresó al reality para apoyar al líder tirano de la semana, Eidevin, quien logró el título tras competir con Karola.

Su rol incluye observar y analizar la dinámica de los participantes, identificar estrategias de juego y contribuir al desarrollo del líder.

Esta función lo convierte en un factor que podría alterar la evolución de las relaciones dentro de la casa, incluyendo la interacción entre Alexa y Tebi, y generar momentos clave para la narrativa del reality.