Karola se enfrentó a Alejandro Estrada, Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos; ¿por qué?

Una conversación en la sala de La casa de los famosos Colombia 3, terminó en un fuerte enfrentamiento de Karola contra Alejandro Estrada, Yuli Ruiz y Alexa Torrex.

Karola no tolera a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre sus sentimientos hacia Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la llegada sorpresa del ganador de la segunda temporada, Altafulla, los participantes comenzaron a hablar sobre la relación entre Yuli y Alejandro.

Altafulla le preguntó al actor si aún sentía algo por la modelo, a lo que Estrada respondió con firmeza que ya no había sentimientos ni atracción.

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¿Por qué fue el enfrentamiento de Karola con Alejandro Estrada, Yuli Ruiz y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

El ambiente se tensó cuando Valentino Lázaro intervino lanzando insultos contra Alejandro y cuestionando su postura, lo que llevó al cucuteño a retirarse del lugar alegando que no tenía por qué soportar faltas de respeto.

Alexa, por su parte, replicó a Valentino señalando que resultaba contradictorio que después de hablar mal de Yuli ahora quisiera defenderla.

La discusión se trasladó hasta la habitación, donde Alejandro expresó su inconformidad con lo que percibe como una confabulación en su contra.

El actor recordó un episodio en el podcast de Karola, donde asegura que no lo dejaron expresarse libremente. Karola respondió que eso ocurrió porque Alejandro cambia las versiones de los hechos.

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Alexa intervino nuevamente, señalando que en la casa no hay igualdad de género, pues cuando Estrada responde es criticado duramente, mientras que las mujeres pueden decir lo que quieran sin consecuencias.

Los ánimos se elevaron aún más cuando Karola le pidió a Alexa que no fuera “sapa” y dejara de meterse en conflictos ajenos.

Estrada, buscando defenderse, preguntó directamente a Yuli si se había pasado físicamente con ella, como algunos insinuaban.

Sin embargo, Yuli aseguró que esa acción le pareció una falta de respeto, aunque aclaró que explicó la situación a sus compañeros para evitar malentendidos.

Mientras las enemistades se siguen gestando dentro de la casa, los habitantes tendrán que enfrentar nuevas sorpresas. Karola recibirá su congelado, lo que le permitirá recargar energías y continuar en la competencia con más ánimo.

Además, se acerca la esperada función de cine, un evento que promete revelar secretos y movimientos estratégicos de los participantes, lo que podría cambiar el rumbo de las alianzas y tensiones actuales.