Aida Victoria Merlano no pudo contener las lágrimas al hablar de su rol de madre; esto dijo la empresaria

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano derritió corazones al afirmar que ser mamá ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida.

Aida Victoria Merlano llora al hablar de su maternidad. (Foto Canal RCN)

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre cómo le cambió la vida el nacimiento de su hijo Emiliano?

Mediante sus historias de Instagram, la influenciadora habló con sinceridad sobre su rol como madre y lo que significa para ella su hijo Emiliano.

En el clip, Aida reveló que le escribió una carta a su pequeño en su libro Los amores de Victoria, con la intención de que la lea cuando tenga más entendimiento y pueda comprender cómo su llegada transformó su vida.

La empresaria confesó que lo más importante de ese mensaje es que Emiliano sepa que tiene una madre que busca innovar constantemente en sus cualidades para verlo feliz.

Entre lágrimas, expresó que espera ser suficiente para él y que algún día se sienta orgulloso de lo que ella es hoy y de lo que aspira a convertirse. Aida relató que la maternidad le dio una fuerza inesperada para enfrentar cualquier obstáculo.

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La llegada de su hijo marcó un antes y un después en su rutina, en sus prioridades y en la manera de ver el mundo.

Aunque ha tenido enfrentamientos mediáticos con el padre de Emiliano, la barranquillera aseguró que ha optado por mantener la calma y proteger a su hijo de convertirse en tema nacional. Esa decisión, según ella, responde al deseo de darle una infancia tranquila y alejada de polémicas.

La creadora de contenido también compartió que Emiliano se ha convertido en su motor y en la razón por la que se esfuerza cada día. La maternidad, más allá de los retos, le ha permitido descubrir una versión más resiliente y determinada de sí misma.

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Aida Victoria Merlano y Deiby Ruiz?

Recientemente, Aida respondió a los señalamientos de Deiby Ruiz, expareja de su amiga Katy Cardona, conocida como La Blanquita.

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Ruiz la calificó como “migajera”, comentario que generó polémica en redes. Merlano no se guardó nada y arremetió contra él, asegurando que sus palabras carecen de fundamento, pues ella ha demostrado ser capaz de separarse de sus parejas y responder sola por todo.

En contraste, señaló que Ruiz le genera conflicto a Katy hasta por la leche de su pequeño hijo, por lo que considera que el “migajero” es él.