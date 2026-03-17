Nicolás Arrieta y Juanse Laverde llamaron la atención al reencontrarse tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Los exparticipantes compartieron un video que no pasó desapercibido en redes.

¿Cómo fue la relación de Nicolás Arrieta y Juanse Laverde en La casa de los famosos?

En redes destacan que la relación entre Nicolás Arrieta y Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 2026 se consolidó como una de las amistad sólida y genuina.

Juanse describió a Nicolás como un hermano dentro de la casa. El participante afirmó que fue uno de los pocos que logró ver el lado más humano y sensible del youtuber, quien, según dijo, mantiene una "coraza" que oculta sus sentimientos.

En redes recuerdan la amistad de Nicolás Arrieta y Juanse Laverde en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras la eliminación de Arrieta, se viralizaron imágenes de Juanse llorando tras su partida. Laverde expresó que le parecía injusto y que extrañaría su presencia original y sin estrategias raras.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Nicolás Arrieta y Juanse Laverde?

A través de sus redes sociales, Juanse publicó un video en el que aparece junto a Nicolás a las afueras del Canal RCN. Según seguidores, el encuentro se habría dado en medio de entrevistas y compromisos laborales.

El reencuentro entre Nicolás Arrieta y Juanse Laverde llamó la atención en redes / (Fotos del Canal RCN)

Aunque no revelaron detalles de su conversación, sí compartieron un momento que no pasó desapercibido. En el clip, Juanse le pone unos audífonos a Nicolás para que escuche una de sus composiciones.

"Yo obligando a Nicolás a escuchar mi música", escribió.

Sin embargo, no fue este gesto lo que realmente se llamó la atención. Lo que terminó desatando todo tipo de reacciones fue la inesperada actitud de Arrieta, quien dejó ver una reacción que muchos no tardaron en comentar en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta al escuchar las canciones de Juanse Laverde?

Mientras escucha la canción, Nicolás cierra los ojos y, tras mostrarse un poco tenso, termina abrazando a Juanse. Segundos después, ambos comienzan a interpretar la composición, protagonizando un momento que muchos calificaron como emotivo.

El video no tardó en viralizarse y fue ampliamente comentado por los internautas, quienes aseguran que este tipo de momentos deja en evidencia las buenas relaciones que se han construido dentro de La casa de los famosos Colombia.