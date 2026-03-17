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Yeferson Cossio de luto: falleció importante miembro de su familia durante viaje al exterior

El influenciador Yeferson Cossio está de luto tras la muerte de un importante miembro de su familia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio está de luto: dolorosa pérdida lo sorprendió fuera del país
Yeferson Cossio está de luto: dolorosa pérdida lo sorprendió fuera del país. (Foto Canal RCN | Freepik)

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio atraviesa un difícil momento personal tras confirmar la muerte de un importante miembro de su familia, mientras él se encuentra de vacaciones en el exterior. La noticia generó múltiples reacciones entre sus seguidores en redes sociales por las circunstancias en que sucedieron.

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¿Quién murió en la familia de Yeferson Cossio?

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales con un lamentable anuncio. El creador de contenido reveló que hace pocas horas su perrita Akira había fallecido. El hecho ocurrió mientras el influenciador se encuentra de vacaciones en compañía de su hermana Cintia, su cuñado Johan López y su novia Carolina Gómez.

Luto en la familia de Yeferson Cossio
Luto en la familia de Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN).

Según comentó Cossio en una serie de videos compartidos en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Akira tuvo que ser atendida de urgencia tras una recaída de salud.

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Sin embargo, pese a la atención médica, el panorama no fue el mejor, pues el cáncer que había padecido regresó y había hecho metástasis en todo su estómago.

Así mismo, el creador de contenido recordó que hace exactamente 17 días había celebrado los 13 años de su perrita y en aquella ocasión conmovió al romper en llanto y expresar que presentía que probablemente ese sería su último cumpleaños con vida.

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"Yo me puse a llorar, porque yo sabía que iba a ser el último año... pero porque estaba viejita, yo no sabía que estaba enferma. Resulta que tenía cáncer hace mucho tiempo, solo que no había forma de saber, ella era muy fuerte y nunca hubo señales de dolor", relató.

¿Por qué es tan importante Akira para Yeferson Cossio?

El creador de contenido dejó claro que, aunque tenía varios perritos bajo su cuidado, Akira hacía parte de los tres que lo habían acompañado prácticamente desde sus inicios y que fueron fundamentales en su vida. Incluso, en el post compartido en Instagram, Yeferson Cossio publicó una foto de su papá, quien falleció años atrás, abrazando a su perrita.

"Yackie, Luna y Akira son mis hijas, y justo se muere cuando me voy de viaje. No sé qué voy a hacer, creo que aún estoy en shock. Yo sé que estoy muy triste, pero no soy capaz de sentir nada, tengo muchas ganas de llorar, pero no soy capaz..."

Golpe para Yeferson Cossio: lamenta la muerte de un ser querido durante su viaje
Golpe para Yeferson Cossio: lamenta la muerte de un ser querido durante su viaje. (Foto Canal RCN).
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