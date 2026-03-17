Yeferson Cossio dejó conmovedor mensaje tras el fallecimiento de importante miembro de su familia

El influenciador Yeferson Cossio envió un triste mensaje a sus seguidores luego del fallecimiento de su perrita Akira.

Yeferson Cossio recibió una lamentable noticia mientras viaja por Europa. (Foto Canal RCN)

¿Cómo comunicó Yeferson Cossio el fallecimiento de su mascota Akira?

Hoy, el creador de contenido subió varios clips a su Instagram en los que comunicó la sensible partida de su mascota, con quien compartió más de una década.

Cossio, muy afectado y triste, recordó que Akira estuvo en sus inicios en internet y que muchos lo siguen por sus animales, por lo que siente que se fue un ser muy especial en su carrera.

Hace apenas 15 días le celebró su último cumpleaños y escribió que esperaba que no fuera la última celebración juntos.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul dejó curioso mensaje tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál?

El influenciador reveló que su perrita murió a causa de un cáncer que no sabían que tenía, pues no presentó síntomas distintos a los de su avanzada edad.

El creador de contenido se encuentra actualmente de viaje por Europa, razón por la cual no pudo despedirse personalmente de su fiel amiga.

¿Qué expresó Yeferson Cossio tras el fallecimiento de su perrita Akira?

Ante esta situación, decidió dejar un conmovedor mensaje en redes sociales en el que expresó que no tiene cabeza ni ánimo para nada y que no piensa responder hasta que lo considere.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías en las que recuerda buenos momentos junto a Akira, lo que conmovió profundamente a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y cariño.

El influenciador no ocultó su llanto ni su desconsuelo, dejando ver lo importante que es y fue una de sus primeros animales.

Irónicamente, Yeferson se encontraba en Europa celebrando y disfrutando de un viaje que había planeado con entusiasmo.

Incluso compartió en redes una fiesta que realizó en el lugar donde se está quedando, a la que asistió un grupo considerable de personas.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una amarga sorpresa que empañó por completo la experiencia. Lo que prometía ser un viaje inolvidable por motivos de celebración terminó siendo recordado por la tristeza de no poder despedirse de su fiel compañera.