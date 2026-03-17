El estado de salud de un reconocido artista de la música llanera encendió las alarmas en los últimos días, luego de que se conociera que permaneció hospitalizado durante varias semanas en Bogotá, incluso con paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La situación generó incertidumbre entre sus seguidores e incluso dio pie a rumores sobre su fallecimiento.

¿Quién es el cantante que genera preocupación?

Se trata de Reynaldo Armas, una de las figuras más representativas de la música llanera, con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria.

El artista, de 72 años, es ampliamente reconocido en Colombia y Venezuela por su legado musical y su influencia en este género tradicional.

El propio Reynaldo Armas compartió un video desde la clínica en el que habló abiertamente sobre su proceso. En sus palabras, reconoció que atravesó momentos difíciles y que la recuperación no fue sencilla.

El artista explicó que estuvo hospitalizado durante un mes tras una complicación de salud, describiendo este periodo como “días largos, peligrosos y bastante fuertes”.

Sin embargo, también se mostró agradecido por la atención recibida y por el apoyo de sus seguidores, colegas y familiares.

Reynaldo Armas fue hospitalizado en Bogotá: equipo de salud anuncia actualizaciones (Foto FreePik)

¿Cuál es el estado de salud de Reynaldo Armas?

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De acuerdo con información oficial de su equipo, el cantante estuvo internado cerca de 30 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Durante este tiempo, su condición requirió atención especializada e incluso algunos días bajo supervisión en la UCI, lo que aumentó la preocupación en torno a su evolución.

A pesar de la gravedad del cuadro, el artista logró superar esta etapa gracias al seguimiento constante del personal médico y a los tratamientos recibidos.

Su oficina de prensa confirmó que actualmente se encuentra estable y ya regresó a Venezuela, lo que trajo alivio entre sus fanáticos.

¿Qué originó sus problemas de salud?

Los primeros indicios de su estado de salud se conocieron en diciembre de 2025, cuando un fuerte dolor en la columna le impidió continuar un concierto en Apure. Este episodio derivó en una cirugía lumbar que, según su entorno cercano, fue exitosa.

Desde entonces, el cantante ha atravesado un proceso de recuperación que lo obligó a hacer una pausa en su carrera. Aunque la situación generó gran preocupación, su evolución favorable ha sido recibida con optimismo por parte de quienes siguen de cerca su trayectoria.