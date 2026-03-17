Westcol preocupa por su salud tras publicar una inquietante imagen: ¿qué le pasó?

El streamer colombiano Westcol encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir una imagen que dejó ver un delicado momento de salud.

La publicación rápidamente generó preocupación en redes sociales, donde sus fans comenzaron a preguntarse qué estaba pasando.

Alarma por Westcol: su estado de salud preocupa tras imagen recibiendo ayuda médica. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Qué foto subió Westcol que preocupó a sus seguidores?

A través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 6,2 millones se seguidores, Westcol compartió una foto con un mensaje donde informaba a sus seguidores que estaba enfermo.

El creador de contenido publicó una fotografía en la que se observa su brazo canalizado, conectado a lo que parece ser un suero intravenoso.

Artículos relacionados Premios Nuestra Tierra Premios Nuestra Tierra 2026: categorías, artistas nominados y más

Aunque la imagen no muestra su rostro, el contexto fue suficiente para que sus seguidores asumieran que se encontraba en un centro médico o en proceso de recuperación.

Junto a la imagen, el creador de contenido escribió un mensaje breve pero contundente:

“Buenas tardes… amanecí herido. Estoy recuperándome”.

Esta frase aumentó la incertidumbre, ya que no dio detalles específicos sobre lo ocurrido.

¿Westcol está enfermo?

Hasta el momento, Westcol no ha confirmado padecer alguna enfermedad grave ni ha entregado un diagnóstico oficial.

De hecho, horas antes de compartir la imagen, el streamer había estado activo en redes sociales hablando de sus proyectos, incluyendo un directo programado para el 17 de marzo y novedades relacionadas con su marca, como el lanzamiento de mercancía.

Sin embargo, el influencer explicó que se sentía mal físicamente, señalando que había “abusad0 de su cuerpo”.

Además, detalló algunos de los síntomas que estaba experimentando, como dolor corporal, molestias en los ojos y la garganta, así como una sensación general de debilidad.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul dejó curioso mensaje tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál?

Westcol intentó tranquilizar a su comunidad al asegurar que no suele enfermarse con frecuencia y que esperaba recuperarse rápidamente. Incluso mencionó que probablemente al día siguiente ya se encontraría mejor.

Sin embargo, esto no ocurrió como esperaba, y su estado habría empeorado, al punto de requerir una canalización intravenosa, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores.

Por ahora, sus seguidores se mantienen atentos a nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación.