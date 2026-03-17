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Reviven escalofriante video en el que influenciador colombiano fallecido predijo su muerte

Reviven un video de Alejo Little que ha generado impacto, pues habría realizado una predicción de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El video de Alejo Little que muchos interpretan como una predicción de su muerte.
El video de Alejo Little que muchos interpretan como una predicción de su muerte. (Foto Freepik).

Un video que volvió a circular en redes sociales tiene en shock a miles de usuarios: en las imágenes, el influenciador colombiano Alejo Little, quien falleció el pasado 13 de marzo, hace inquietantes declaraciones que hoy muchos interpretan como una predicción de su propia muerte.

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¿Cuál es el video de Alejo Little que hoy causa conmoción entre sus fans?

En las últimas horas se viralizó en TikTok un video que Alejo Little había compartido en su perfil, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En este se le ve usando uno de los filtros de la plataforma, con el que los usuarios crean contenidos basados en dinámicas específicas.

Falleció Alejo Little, reconocido influenciador colombiano que se hizo viral por su baja estatura
Falleció Alejo Little, reconocido influenciador colombiano que se hizo viral por su baja estatura. (Foto Freepik).

En aquella ocasión, el filtro predecía qué le depararía el 2026. Entre las opciones aparecían viajes, dinero, convertirse en madre o padre y la muerte. Fue justamente esta última la que le salió al influenciador, quien reaccionó dándose la bendición para evitar que se cumpliera.

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“Me voy dizque a morir… Cancelado en Cristo, Jesús y santísima Virgen María, oren por mí”, expresó en aquel momento.

Lo cierto es que el video ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes hoy lo ven como una coincidencia que resulta inquietante tras conocerse su fallecimiento; "no vuelvo a probar filtros de este tipo", "el espoiler más grande que ví", "me dió curiosidad de jugar, pero ya no.... mejor me quedo con la duda", fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Cuál fue la causa de muerte de Alejo Little?

El creador de contenido conocido como Alejo Little falleció el pasado 13 de marzo en Medellín tras presentar complicaciones de salud. El joven, quien había sido diagnosticado con displasia ósea, pasó sus últimos días en casa luego de presentar problemas respiratorios que lo obligaron a usar oxígeno asistido.

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Así quedó evidenciado en sus redes sociales, donde la publicación de su cumpleaños se convirtió en la última que realizó, en la que se le ve con una cánula nasal para poder respirar adecuadamente. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un reporte oficial que confirme la causa exacta de su fallecimiento.

Alejo Little celebró su último cumpleaños con problemas de salud
Alejo Little celebró su último cumpleaños con problemas de salud. (Foto Freepik).
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