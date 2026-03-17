Se hizo viral en redes sociales un emotivo momento en el que un hombre espera la visita de su esposa en el hospital para poder morir tranquilo.

Benedicto de Lima protagonizó un emotivo momento que se volvió viral en redes sociales. (Foto Freepik)

La escena, ocurrida en Brasil, ha conmovido a miles de personas que encontraron en ella un reflejo de lo que significa el amor duradero.

¿Quién es el hombre que falleció luego de recibir la visita de su esposa en el hospital?

Benedicto de Lima, de 90 años, permanecía internado en Guarulhos, São Paulo, por complicaciones de salud. Durante varios días no pudo ver a su esposa Nilta, de 87, debido a las medidas de aislamiento.

Cuando finalmente se permitió el encuentro, la pareja protagonizó un instante cargado de ternura. Benedicto, debilitado por la enfermedad, reunió fuerzas para recibir a Nilta con un saludo amoroso.

Segundos después, falleció, dejando como último recuerdo el abrazo y el beso de la mujer con la que compartió más de siete décadas de vida.

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Familiares y allegados resaltaron la fuerza de un vínculo que se mantuvo intacto hasta el final.

En redes sociales, la historia se convirtió en un símbolo de amor verdadero, inspirando mensajes de admiración y reflexiones sobre la importancia de acompañar a quienes amamos en los momentos más difíciles.

Su despedida recordó que, incluso en medio de la enfermedad, el amor puede ser lo último que se pronuncia y lo primero que se recuerda.

La viralidad de la historia también abrió un espacio para reflexionar sobre la vejez y la importancia de cuidar los vínculos afectivos en esa etapa de la vida.

Muchas personas destacaron que, más allá de los años compartidos, lo que realmente permanece es la capacidad de sostener al otro en los momentos de mayor vulnerabilidad.

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¿Cómo fueron las honras fúnebres de Benedicto de Lima?

Tras la conmoción generada, se supo que la familia decidió mantener en privado los detalles relacionados con el acto fúnebre.

No se revelaron horarios ni lugares de la ceremonia, lo que refuerza la intención de vivir el duelo en familia y preservar la memoria de Benedicto como un hombre amoroso y bondadoso.