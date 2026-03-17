Ella sería la mujer con la que Frederik Oldenburg le habría sido infiel a Carmen Villalobos

Una nueva polémica sacude a la farándula luego de que comenzara a circular en redes sociales una versión sobre una supuesta infidelidad por parte de Frederik Oldenburg, expareja de la actriz Carmen Villalobos.

La información, difundida inicialmente por un medio digital, señala que el presentador deportivo estaría iniciando una nueva relación con una mujer a quien habría conocido durante su anterior noviazgo.

Ella sería la mujer señalada en los rumores de infidelidad de Frederik Oldenburg a Carmen Villalobos. (Foto Giorgio VIERA / AFP)

¿Quién es la supuesta nueva pareja de Frederik Oldenburg?

De acuerdo con lo que ha circulado en redes, la mujer sería Marjanca Polutnik, reconocida por su participación en el reality Exatlon Slovenija.

Según estas versiones, ambos se habrían conocido durante las grabaciones del formato Exatlón.

Aunque cada país cuenta con su propia versión del programa, todas se realizan en una misma isla en República Dominicana, lo que facilita la interacción entre participantes y miembros del equipo de distintas ediciones.

En ese contexto, Oldenburg —quien es presentador de la versión estadounidense— habría coincidido con la atleta, iniciando primero una amistad que con el tiempo habría evolucionado en coqueteos y, posteriormente, en algo más cercano.

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Debido a su trabajo, el presentador pasa largas temporadas en la isla, lo que habría fortalecido el vínculo. Incluso, se menciona que la deportista se habría sentido tan conectada con el lugar que decidió mudarse, asegurando que el país “se robó su corazón”.

Además, en semanas recientes, usuarios en redes aseguraron haber visto pistas de una posible cercanía entre ambos. Señalan que tanto Oldenburg como Polutnik estuvieron en Miami durante un partido de béisbol entre República Dominicana y Venezuela. Aunque no fueron captados juntos, llamaron la atención porque ambos publicaron contenido del mismo evento por separado.

¿Cómo reaccionó Carmen Villalobos?

En medio de la controversia, la reacción de Carmen Villalobos no pasó desapercibida. A través de capturas de pantalla compartidas por una fan identificada como Candela, se conoció un supuesto mensaje de la actriz en el que hablaba sobre la situación.

En la conversación, la seguidora le preguntaba si podía publicar la información en redes o qué recomendaba hacer. La respuesta de la actriz generó aún más revuelo.

“Súbanlo donde quieran y escriban lo que quieran… yo estoy muy destrozada”, habría dicho Villalobos.

Cabe recordar que la relación entre Villalobos y Oldenburg terminó tras aproximadamente dos años juntos . Desde entonces, han surgido múltiples teorías sobre las razones de la ruptura, sin que ninguno de los dos haya dado declaraciones oficiales sobre estos nuevos rumores.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones no confirmadas, mientras las redes siguen atentas a cualquier nueva señal que aclare qué ocurrió realmente entre los involucrados.