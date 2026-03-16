App de Canal RCN: estos son los dispositivos compatibles, conoce la lista

La aplicación de App Canal RCN está disponible en distintos dispositivos y sistemas operativos con el objetivo de facilitar el acceso de los usuarios a su contenido desde diferentes plataformas.

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Gracias a esta compatibilidad, los espectadores pueden disfrutar de series, novelas y otros programas del canal tanto en celulares como en televisores inteligentes, navegadores web y dispositivos de streaming.

¿Qué dispositivos son compatibles con Iphone?

En el ecosistema de Apple, la aplicación funciona en varios dispositivos móviles. Está disponible para iPhone desde el modelo 6s en adelante, así como para iPad Air desde la versión Air 2, iPad mini desde la cuarta generación y iPod touch de séptima generación.

La versión mínima del sistema operativo requerida es iOS 15.1. Sin embargo, se recomienda utilizar siempre la versión más reciente disponible del sistema para garantizar un funcionamiento óptimo de la aplicación.

En televisores de Apple, la app también se encuentra disponible en Apple TV, específicamente en las versiones Apple tvOS HD y Apple tvOS 4K. En estos dispositivos es compatible con tvOS desde 2019 en adelante.

En el ecosistema de Apple, la aplicación funciona en varios dispositivos móviles. (Foto FreePik)

¿Cuáles son los dispositivos compatibles con Android?

Para usuarios de Android, la aplicación funciona en dispositivos móviles que tengan Android 10 o superior (API 29).

En televisores inteligentes con Android TV, la app es compatible con dispositivos que cuenten con Android 7.1 o superior (API 25).

En dispositivos Android funciona para todos los modelos con un sistema operativo de Android 10. (Foto FreePik)

¿Cómo puedo acceder desde mi navegador web?

Para utilizar la aplicación desde tu navegador web solo es necesario buscar www.canalrcn.com en tu espacio de búsqueda.

La versión web de la aplicación también puede utilizarse desde navegadores ampliamente utilizados. Entre ellos se encuentran Google Chrome, Safari y Firefox.

Las versiones mínimas son compatibles con Google Chrome 109, Safari 16 y Firefox 100.

¿Qué modelos Smart TVs son compatibles?

La aplicación también se encuentra disponible en televisores inteligentes de Samsung y LG.

En el caso de Samsung, funciona en televisores con el sistema Tizen desde 2021 (versión 6.0 o superior). Es importante tener en cuenta que la tienda de aplicaciones de la marca solo permite publicar aplicaciones para modelos lanzados en los últimos cinco años.

Para televisores LG, la app es compatible con el sistema webOS desde 2019 (versión 4.5 o superior).

La aplicación Canal RCN se encuentra disponible en televisores inteligentes de Samsung y LG. (Foto FreePik)

¿Qué otros servicios de streaming son compatibles con la App Canal RCN?

La aplicación también puede utilizarse en Amazon Fire TV Stick, con compatibilidad desde Fire OS 5 (API 21) o versiones posteriores.

Asimismo, es compatible con varios dispositivos de Google Chromecast, incluyendo:

Chromecast de segunda generación: versión mínima 1.56.467165

Chromecast de tercera generación: versión mínima 1.56.291998

Chromecast Ultra: versión mínima 1.56.281627

Chromecast Audio: versión mínima 1.56.467166

Chromecast con Google TV (4K y HD): versión mínima STTL.241013.003

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¿Cómo descargar la aplicación de Canal RCN?

La App Canal RCN puede descargarse de forma gratuita en distintos dispositivos. Una vez instalada, los usuarios podrán acceder al catálogo de series, novelas y otros contenidos disponibles en la plataforma.

Para instalarla, solo debes buscarla en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea en App Store o en Google Play Store, y descargarla para comenzar a disfrutar del contenido.