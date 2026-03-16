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Hermana de Beba destapa a Juanse Quintero y muestra las pruebas de sus interacciones

La hermana de Beba compartió grabaciones de pantalla que mostrarían los “likes” que Juanse Quintero habría dado y luego eliminado.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Beba publica pruebas y expone interacciones de Juanse Quintero
Hermana de Beba publica pruebas y expone interacciones de Juanse Quintero. (Foto Canal RCN)

La polémica entre Beba de la Cruz y Juanse Quintero continúa generando conversación en redes sociales.

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Esta vez, la situación volvió a escalar luego de que la hermana de la barranquillera publicara pruebas que demostrarían que el cantante sí interactuó con las publicaciones de Beba.

Hermana de Beba destapa a Juanse Quintero y muestra los ‘likes’ que habría borrado
Hermana de Beba destapa a Juanse Quintero y muestra los ‘likes’ que habría borrado. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió la hermana de Beba en redes sociales sobre Juanse Quintero?

Fernanda de la Cruz, hermana de la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, publicó en redes sociales varias grabaciones de pantalla que, según explicó, evidenciarían las interacciones del artista con la cuenta de su hermana.

En los videos compartidos se observaría cómo Juanse Quintero le habría dado “like” a varias publicaciones de Beba en Instagram. Sin embargo, de acuerdo con Fernanda, esos “me gusta” habrían sido eliminados posteriormente, justo después de que estallara la polémica en redes.

En sus publicaciones, Fernanda cuestionó al cantante y le preguntó públicamente por qué decidió quitar los “likes”, asegurando que antes de que desaparecieran ya habían tomado capturas y grabaciones de pantalla que servirían como prueba.

La hermana de Beba también aclaró que normalmente no se involucra en este tipo de controversias. No obstante, explicó que después de escuchar los comentarios de su hermana decidió revisar si existían mensajes directos entre ambos.

Según contó, al verificar los mensajes privados notó que no había ninguna conversación, por lo que en un principio prefirió mantenerse al margen de la discusión porque, según dijo, “no había nada que defender”.

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Sin embargo, todo cambió cuando Beba explicó en el programa Buen día Colombia que en realidad no se trataba de mensajes privados, sino de “likes” en sus publicaciones.

Tras esa aclaración, Fernanda decidió revisar nuevamente el perfil de su hermana y grabar pantalla junto con el equipo que la apoya, pues aseguró que tenía el presentimiento de que Juanse eliminaría esas interacciones. Según su versión, eso fue exactamente lo que ocurrió.

Fernanda afirmó que el cantante habría dado “like” a “una carrandanga” de fotos —expresión que utilizó para referirse a una gran cantidad de publicaciones—, incluso a imágenes antiguas que datarían de 2014.

También expresó su molestia por los comentarios que señalaban a su hermana como mentirosa o mitómana, pues asegura que el malentendido surgió porque inicialmente el público interpretó que se trataba de mensajes privados cuando en realidad eran interacciones en redes.

Aunque Fernanda admitió que quizá Beba no debió hacer ese comentario frente a cámaras, insistió en que eso no significa que estuviera mintiendo.

Incluso agregó que, según su hermana, en otras ocasiones también ha recibido mensajes de figuras públicas, como un actor de La casa de papel.

¿Qué respondieron Johanna Fadul y Juanse Quintero ante las pruebas?

Hasta el momento, ni Johanna Fadul ni Juanse Quintero se han pronunciado públicamente sobre las nuevas publicaciones compartidas por Fernanda.

Cabe recordar que la polémica comenzó después de que Beba insinuara que el cantante la había buscado en redes sociales. En ese momento, muchos usuarios interpretaron que se trataba de mensajes directos.

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Tras esas declaraciones, Johanna Fadul publicó varios videos en los que confrontó a su pareja sobre la situación. En las grabaciones, el cantante le mostró su celular para evidenciar que no existían conversaciones privadas entre él y Beba.

Luego de esos videos, tanto algunos usuarios en redes como la propia actriz criticaron fuertemente a la barranquillera, llegando incluso a calificarla de mentirosa.

Sin embargo, con la aparición de estas nuevas supuestas pruebas, la discusión volvió a reactivarse en redes sociales, donde los seguidores del tema continúan debatiendo sobre lo que realmente ocurrió entre los involucrados.

Johanna Fadul tildó a Beba de "mitómana" tras comentario sobre su pareja.
Johanna Fadul tildó a Beba de "mitómana" tras comentario sobre su pareja. (Foto Canal RCN)
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