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¿Carmen Villalobos confirma infidelidad de su expareja?: "Estoy muy destrozada"

Carmen Villalobos reaccionó a los rumores sobre su expareja con un mensaje a fans en el que aseguró estar “muy destrozada”.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Carmen Villalobos confirma infidelidad de su expareja? “Estoy muy destrozada”
¿Carmen Villalobos confirma infidelidad de su expareja? “Estoy muy destrozada” (Foto FreePik) (Foto Giorgio VIERA / AFP)

La actriz Carmen Villalobos volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que circulara una noticia sobre la supuesta nueva relación de su expareja, Frederik Oldenburg.

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La información, que comenzó a difundirse el pasado 16 de marzo, desató una ola de reacciones entre los seguidores de la artista, quienes no dudaron en buscar su versión.

Carmen Villalobos enciende rumores de infidelidad con mensaje: “Estoy muy destrozada”
Carmen Villalobos enciende rumores de infidelidad con mensaje. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre la noticia de Frederik Oldenburg?

Tras conocerse los rumores, varios fans de la actriz le escribieron directamente para preguntarle por la situación.

Según capturas de pantalla que empezaron a circular en redes sociales, una usuaria identificada como Candela, quien aparece como ca_villalobos, compartió parte de una conversación que habría sostenido con la actriz.

En el chat se observa cómo la cuenta de fans le pregunta a Villalobos si podían publicar la información en sus historias o qué recomendaba hacer frente a la noticia.

La respuesta de la actriz sorprendió a muchos: dio libertad total para compartir el contenido y expresó abiertamente su estado emocional.

“Súbanlo donde quieran y escriban lo que quieran… yo estoy muy destrozada”, habría escrito la actriz, generando aún más revuelo entre sus seguidores.

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A partir de ese momento, distintas cuentas comenzaron a replicar el mensaje, alimentando versiones que apuntaban a una presunta infidelidad por parte del presentador venezolano.

Las reacciones no se hicieron esperar y cientos de usuarios salieron en defensa de Villalobos, cuestionando cómo alguien podría serle infiel y mostrando su apoyo en redes sociales.

¿Cuándo terminaron Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La ruptura de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg empezó a tomar fuerza a comienzos de 2026. Una de las pistas que llamó la atención fue un video publicado por Majida Issa, en el que hacía referencia a la soltería junto a Villalobos.

Posteriormente, diversos medios confirmaron que la pareja habría terminado su relación meses atrás, luego de aproximadamente dos años juntos. Sin embargo, el 1 de octubre de 2025 ambos habían sido vistos celebrando su aniversario, lo que hizo que la ruptura tomara por sorpresa a muchos seguidores.

 

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Desde entonces, han surgido múltiples versiones sobre las razones del quiebre. No obstante, con la reciente circulación de estos mensajes, algunos usuarios consideran que la actriz habría dejado entrever una posible infidelidad en conversaciones privadas con sus fans.

Por ahora, ni Carmen Villalobos ni Frederik Oldenburg han hecho declaraciones públicas oficiales sobre la situación.

Mientras tanto, las redes continúan divididas entre quienes apoyan a la actriz y quienes piden cautela frente a la información que circula sin confirmación directa.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenberg confirmaron ruptura a inicios de 2026.
Carmen Villalobos y Frederik Oldenberg confirmaron ruptura a inicios de 2026. (Foto Jared Siskin / AFP)
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