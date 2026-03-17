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Beba aclaró la polémica con Johanna Fadul y Juanse Quintero tras su salida de La casa de los famosos

Beba se refirió a Juanse Quintero y explicó cómo surgió el malentendido en La casa de los famosos que generó revuelo en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba aclara los rumores.
Beba aclara los rumores con Juanse Quintero. (Foto Canal RCN)

Beba de la Cruz aclaró en Qué hay pa' dañar Live lo que ocurrió con Juanse Quintero, esposo de la actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Johanna Fadul.

Beba confirma que nunca tuvo conversaciones.
Beba confirma que nunca tuvo conversaciones con Juanse Quintero. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba sobre su vínculo con Juanse Quintero?

Tras su eliminación de la competencia, la barranquillera ha estado en gira de medios, dando sus impresiones sobre su experiencia en el reality y aclarando situaciones polémicas que marcaron su paso por la casa más famosa del país.

Durante un sábado de fiesta, Beba comentó que Juanse Quintero le había escrito, lo que causó revuelo inmediato en las redes sociales y generó reacciones de Johanna Fadul.

En la entrevista, explicó que todo fue parte de una malinterpretación del público, pues en realidad se refería a otro integrante de la agrupación a la que pertenece Juanse, quien había tenido un cruce de miradas con su amiga Mariana Zapata.

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Según la creadora de contenido, jamás pensó que sus palabras se tergiversaran de esa manera y recalcó que su intención nunca fue incomodar a Johanna ni a Juanse.

La influenciadora aclaró que nunca afirmó que existiera una conversación ni que él le hubiera escrito directamente. Lo que pasó fueron unos “likes” en redes sociales, mucho antes de entrar a La casa de los famosos.

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Beba aseguró que la confusión surgió por la forma en que sus palabras fueron interpretadas y que, desde su salida del programa, se ha sorprendido con el impacto que generó el tema.

Ahora, con la oportunidad de expresarse fuera de la casa, quiso dejar claro que no hubo ningún tipo de acercamiento indebido.

¿Cómo reaccionó Beba al enterarse que la estaban relacionando sentimentalmente con Juanse Quintero?

La barranquillera expresó que espera hablar personalmente con Johanna Fadul y Juanse Quintero para disipar cualquier malentendido. Reiteró que está felizmente casada y que no le agradan los inconvenientes que puedan afectar su imagen o la tranquilidad de terceros.

Su objetivo es cerrar el capítulo con transparencia y demostrar que todo se trató de una confusión mediática.

Beba quedó eliminada.
Beba quedó eliminada el pasado 15 de marzo. (Foto Canal RCN)
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