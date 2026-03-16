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Karola discutió con Valentino Lázaro y comparó sus actitudes con las de Alexa Torrex; así fue el momento

Karola reaccionó al calificativo de Valentino Lázaro y dejó claro que no permitirá esos comentarios de nadie dentro de la casa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola se molesta con Valentino Lázaro.
Karola se molesta con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Karola y Valentino Lázaro tuvieron un fuerte cruce de palabras luego del posicionamiento el pasado 15 de marzo.

Karola le reclamó a Valentino Lázaro.
Karola le reclamó a Valentino Lázaro por un calificativo que le dio en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué discutieron Valentino Lázaro y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Karola le dijo que se siente ofendida porque él la llamó “bruta”, mientras Valentino aseguró que ella lo ha tratado de peor manera y que eso no ha impedido una convivencia tranquila.

Karola replicó que las ofensas que le ha dicho son porque son verdad, en cambio lo que él dice de ella es mentira.

Además, le reclamó diciéndole que es muy inteligente como para que la califique así y que por eso le teme.

La cartagenera también expresó que no quería desgastarse discutiendo en ese momento, sino esperar al posicionamiento para poder decirse de todo frente a Colombia.

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En medio de la tensión, Karola confesó que quiere dejar la costumbre de discutir cuando está mal arreglada, pues desea salir impecable en todos los clips que se transmiten.

Por otro lado, le manifestó a Valentino que tenía comportamientos similares a su compañera Alexa Torrex, ya que acomodaba las situaciones a su conveniencia.

El influenciador respondió que él solo reacciona a lo que ella le dice y que, si no le gusta que le respondan, entonces no debería meterse con él.

¿Por qué entra Altafulla a La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy, además, la expectativa aumenta porque llega Altafulla para apoyar al líder de la semana en la llamada “semana de la tiranía”, una dinámica que promete más giros y tensiones dentro de la casa.

Esta noche se conocerá al nuevo líder del ciclo, en un escenario que ya no cuenta con la presencia de Beba, lo que sin duda marcará un cambio en las estrategias y en la convivencia de los participantes.

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Y como si fuera poco, se viene la primera actividad del cine para toda la casa, un espacio que permitirá darle un panorama diferente a los habitantes sobre cómo llevan el juego sus compañeros.

Karola le dice a Valentino Lázaro que lo espera en el posicionamiento.
Karola le dice a Valentino Lázaro que lo espera en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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