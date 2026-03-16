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La Jesuu reveló detalles inéditos sobre la fiesta de 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri

La Jesuu mostró cómo la fiesta de Isabella se convirtió en un espectáculo lleno de música, emociones y sorpresas inolvidables.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Jesuu reveló detalles de la fiesta de quinceaños.
La Jesuu reveló detalles de la fiesta de quinceaños de Isabella Valdiri. (Foto Canal RCN)

El pasado viernes 13 de marzo, se llevó a cabo uno de los eventos que revolucionó el mundo del entretenimiento colombiano: los quince años de Isabella, hija de Andrea Valdiri.

La Jesuu mostró cómo la pasó.
La Jesuu mostró cómo la pasó en la fiesta de la hija de Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN)

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¿Qué detalles reveló La Jesuu sobre la fiesta de 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri?

La creadora de contenido caleña La Jesuu reveló detalles importantes sobre lo que fue una de las celebraciones más comentadas de este año. Mediante sus plataformas digitales, la influenciadora mostró cómo la pasó. El evento se realizó en Cartagena y reunió a las figuras más cercanas a la familia Valdiri.

La Jesuu compartió con sus seguidores cómo era la invitación para la fiesta, la multitud que se acumulaba en la entrada del lugar para ser testigos del evento y la espectacular decoración que incluía una pasarela para las fotos.

También mostró el instante en el que Isabella interpretó el violín, instrumento que toca desde los tres años, dejando ver el talento que ha cultivado desde pequeña.

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Uno de los instantes más emotivos fue cuando Andrea Valdiri le regaló un carro a su hija. La Jesuu no pudo contener las lágrimas al presenciar la escena, asegurando que ha sido testigo del esfuerzo de Andrea para cumplir los sueños de sus hijos.

La fiesta también estuvo marcada por la presencia de invitados especiales, música en vivo y una producción que no escatimó en detalles.

Cada rincón del lugar estaba diseñado para sorprender, desde la entrada hasta los espacios destinados a las presentaciones artísticas.

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La Jesuu destacó la magnitud del evento y agradeció haber sido parte de un momento tan significativo para la familia Valdiri.

La celebración de los 15 años de Isabella no solo fue un acontecimiento familiar, sino también un espectáculo que reafirmó la capacidad de la familia Valdiri para marcar tendencia.

¿Por qué criticaron a La Jesuu en la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

A pesar de que todo parecía color de rosa, no lo fue. La Jesuu recibió múltiples críticas y señalamientos por llevar como invitada a Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”.

En los últimos días, La Jesuu ha estado envuelta en varias controversias tras defender a La Blanquita en medio de su separación con Deiby Ruiz.

La presencia de la joven en la fiesta generó comentarios divididos, pues algunos consideraron que se ve muy mal ir a una fiesta familiar sin ser invitado.

La Jesuu mostró lo emocionada que estaba.
La Jesuu mostró lo emocionada que estaba por hacer parte de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN)
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