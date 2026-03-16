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Karola sorprendió al pedirle al Jefe que lleve a Nataly Umaña al congelado de Alejandro Estrada

Karola tensionó el ambiente al solicitar que Nataly Umaña aparezca en el congelado de Alejandro Estrada en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola pide la entrada de Nataly Umaña.
Karola pide la entrada de Nataly Umaña a La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Karola tensionó el ambiente en La casa de los famosos Colombia 3 al pedirle al jefe que traiga a la actriz Nataly Umañaal congelado de Alejandro Estrada.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña terminaron.
Alejandro Estrada y Nataly Umaña terminaron en La casa de los famosos Colombia 1. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Karola sobre la relación que tuvo Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Durante su podcast dentro de la casa, la cartagenera avivó los ánimos al hablar de la relación pasada del actor.

En la sección, Karola tuvo como invitado a Valentino Lázaro, quien hizo fuertes declaraciones sobre la historia entre Alejandro y Nataly.

El creador de contenido aseguró que Nataly le fue infiel al actor en televisión nacional porque ya no encontraba otra forma de separarse de él.

Según Valentino, Alejandro no aceptaba que Nataly ya no quisiera estar con él y la buscaba con insistencia. Incluso relató que la actriz lo describía como un hombre narcisista con gran habilidad para convencer.

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Karola, por su parte, expresó que entiende a Nataly, pues muchas mujeres atraviesan situaciones similares en relaciones tóxicas.

El influenciador compartió detalles que sorprendieron a los televidentes. Contó que Alejandro le decía a Beba que le gustaba una de sus lociones porque le recordaba a una pareja que tuvo fuera del reality.

Yuli Ruiz reaccionó con sorpresa, asegurando que a ella también le decía lo mismo. Para Karola, este tipo de actitudes reflejan que el actor utiliza los mismos métodos con todas las mujeres, algo que calificó de mal gusto.

Las declaraciones de Valentino y las impresiones de Karola generaron un ambiente cargado de tensión.

Alejandro, presente en el lugar, se limitó a observar desde la distancia sin intervenir. La cartagenera aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a Nataly, asegurando que la entienden y respaldan.

¿Por qué Karola pidió la entrada de Nataly Umaña a La casa de los famosos Colombia 3?

Lo que más impactó a los televidentes fue la solicitud de Karola al jefe: pidió que Nataly Umaña tuviera la oportunidad de aparecer en un congelado para dar su versión, tal como Alejandro lo hizo en la primera temporada cuando terminó su matrimonio en televisión nacional.

La propuesta fue interpretada como un intento de equilibrar la narrativa y darle voz a la actriz en medio de la polémica.

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Karola también lanzó una pulla al actor, recordando que él había criticado su sección “Camparola” junto a Campanita, calificándola de mala. Sin embargo, la cartagenera demostró que su espacio sigue siendo uno de los más polémicos de la casa.

Karola y Campanita crearon un podcast.
Karola y Campanita crearon un podcast llamado "Camparola". (Foto Canal RCN)
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