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Afamada compositora rompe récord al ser nominada 17 veces a los Óscar sin ganar ninguno; ¿quién es?

Su nombre aparece cada año en la lista de candidatos de los premios Óscar, aunque la estatuilla sigue siendo esquiva.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Diane Warren rompe particular récord.
Diane Warren rompe particular récord en los premios Óscar. (Foto de Freepik)

La afamada compositora Diane Warren causó furor al romper un particular récord al ser nominada 17 veces a los premios Óscar sin lograr llevarse la estatuilla.

Diane Warren ha sido nominada 17 veces.
Diane Warren ha sido nominada 17 veces en los premios Óscar. (Foto Freepik)

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¿Con qué canción perdió Diane Warren en la edición 98 de los premios Óscar?

Su más reciente aparición en la gala de 2026, con la canción "Dear Me", la convirtió en protagonista de una historia tan brillante como triste.

A sus 69 años, la artista sumó una nueva candidatura y, al mismo tiempo, marcó un registro histórico: la mayor cantidad de nominaciones sin lograr un premio.

En esta ocasión, la victoria fue para "Golden", la canción K-pop de la película Demon Hunters, que se convirtió en fenómeno global.

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Warren, quien debutó en las nominaciones en 1987 con "Nothing’s Gonna Stop Us Now" de la cinta Mannequin, tomó con humor su racha y aseguró que seguirá intentándolo.

Aunque ya cuenta con un Óscar honorífico, la compositora confesó que espera darle compañía con un premio ganado por la votación de los críticos.

La ceremonia reunió lo mejor del cine mundial en 24 categorías, pero lo más comentado fueron las dos nuevas distinciones: mejor dirección de casting y mejor reparto.

Con ellas, la Academia busca dar visibilidad a áreas esenciales en la producción cinematográfica que hasta ahora no habían tenido reconocimiento propio.

¿Cuál fue la producción más ganadora de la 98 edición de los premios Óscar?

La gran vencedora de la noche fue Una batalla tras otra, que se llevó seis galardones, incluyendo mejor película y mejor casting, convirtiéndose en la primera en ganar esta nueva categoría.

Sinners obtuvo cuatro premios, Frankenstein tres, y Las guerreras K-Pop dos. También hubo reconocimientos para títulos como Avatar: Fire and Ash, Hamnet y Valor sentimental, entre otros.

Más allá de las cifras, la trayectoria de Warren refleja la perseverancia de una creadora que ha acompañado a generaciones con sus canciones.

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Su capacidad para mantenerse vigente en una industria tan competitiva la ha convertido en un ícono. Aunque la estatuilla competitiva se le resiste, su legado musical ya está asegurado y su nombre se repite cada año como uno de los más esperados en la lista de nominados.

Diane Warren demostró que la pasión por la música y el cine no se mide únicamente en premios, sino en la capacidad de emocionar y permanecer en la memoria colectiva.

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