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Karen Sevillano reveló si Juan David Zapata es su cuñado y explicó la verdadera relación con su familia

Karen Sevillano habló del influenciador Juan David Zapata y dejó clara la cercanía de su hermana Claudia con él.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karen Sevillano aclaró los rumores.
Karen Sevillano aclaró los rumores sobre el supuesto romance de Juan David Zapata con su hermana Claudia. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenidoKaren Sevillano reveló si su excompañero de La casa de los famosos Colombia Juan David Zapata es novio de su hermana Claudia.

Karen Sevillano aseguró que su hermana está soltera.
Karen Sevillano aseguró que su hermana Claudia está soltera. (Foto Canal RCN)

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La influenciadora aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para aclarar la cercanía con el modelo.

¿Karen Sevillano y Juan David Zapata son cuñados?

Una de sus seguidoras le preguntó si el deportista era su cuñado. Karen afirmó que su hermana Claudia está soltera y que Juanda se la pasa con ellas todo el tiempo porque han creado una muy bonita amistad.

De hecho, este fin de semana estuvieron juntos en un paseo con familiares y amigos en una finca de Cali.

Karen y Juanda hicieron parte de la primera temporada de la casa más famosa del país, donde la caleña se coronó como la gran ganadora.

En la celebración también estuvo presente Maiker Smith, quien participó en la tercera temporada y fue eliminado el 19 de febrero por decisión del público, al ser considerado como el más “mueble” de la competencia.

¿Karen Sevillano regresará a La casa de los famosos Colombia?

Por ahora no se ha confirmado que Karen tenga algún tipo de intervención en la tercera edición del reality.

Sin embargo, otros exparticipantes sí han regresado con roles especiales. Melissa Gate, por ejemplo, fungió como jueza y como la hechicera de los encantamientos, mientras que Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada, se convirtió en el aliado del líder Eidevin en la llamada “semana de la tiranía”.

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En esta dinámica, Eidevin debe asignar roles específicos a sus compañeros y quien no los cumpla recibirá castigos por parte del Jefe.

Los seguidores del programa han manifestado su deseo de volver a ver a Karen en esta “novela de la vida real”, llevando su característico humor y colocando las emociones de los habitantes al límite.

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Su estilo espontáneo y su capacidad para generar momentos memorables la han convertido en una de las favoritas del público, que espera verla nuevamente en acción.

Además, se confirmó que Altafulla permanecerá por una semana como lo hizo Melissa en su momento. Aunque el Canal no ha oficializado nada sobre futuras participaciones, los seguidores esperan que este ingreso sea tenido en cuenta, ya que le da un matiz diferente a la convivencia.

Karen Sevillano podría regresar.
Karen Sevillano podría regresar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
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