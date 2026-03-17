Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Reconocida actriz está de luto tras el fallecimiento de su bebé: esta dolorosa foto compartió

Reconocida actriz compartió desgarradora confesión en sus redes tras el fallecimiento de su bebé.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz está de luto tras el fallecimiento de su bebé: esta dolorosa foto compartió
¿Quién es la reconocida actriz que ha estado de luto tras el fallecimiento de su bebé? | Fotos: Freepik

Desde hace varios días, el nombre de una reconocida actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras el lamentable momento que está enfrentando a nivel emocional tras confirmarse el fallecimiento de su bebé.

Tras algunos días de ausencia mediante las redes sociales, la actriz reapareció en las últimas horas con una desgarradora fotografía en la que compartió su opinión tras su desafortunada pérdida.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz que está de luto por el fallecimiento de su bebé?

El nombre de Daniela Alvarado se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico y ser una distinguida actriz venezolana, sino que también, por conformarse el fallecimiento del bebé que esperaba junto a su pareja, José Manuel Suárez, quien también es actor.

Reconocida actriz está de luto tras el fallecimiento de su bebé: esta dolorosa foto compartió
Así se confirmó el fallecimiento del bebé de Daniela Alvarado y José José Manuel Suárez. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido en la cuenta de José Manuel Suárez, revelando que después de 22 semanas de gestación, falleció el bebé que esperaba junto a Daniela.

Artículos relacionados

Por esta razón, varios internautas y allegados a la pareja que hace parte del mundo del entretenimiento les han enviado sentidos mensajes de apoyo tras el complicado momento por el que han estado atravesando a nivel emocional.

Reconocida actriz está de luto tras el fallecimiento de su bebé: esta dolorosa foto compartió
Esta desgarradora publicación compartió Daniela Alvarado en sus redes. | Foto: Freepik

¿Qué desgarradora publicación compartió Daniela Alvarado recientemente en sus redes tras el fallecimiento de su bebé?

Recientemente, Daniela Alvarado compartió mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, una publicación en la que compartió su opinión tras el complicado momento por el que ha estado atravesando a nivel emocional:

“Tenía 22 semanas y tres días, tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra. Los duelos son duros. Aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque sí, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia, por José, por mí, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías”, agregó Daniela Alvarado en la descripción de la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció reconocida actriz de cine y televisión; su familia anunció la noticia Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida actriz; su hija anunció la devastadora noticia: ¿quién es?

La reconocida actriz de cine y televisión falleció a los 83 años mientras visitaba a su familia. La noticia fue confirmada por sus hijas.

Michael B. Jordan celebró su Oscar a Mejor Actor en una hamburguesería Premios Oscar

Michael B. Jordan celebró su Oscar a Mejor Actor en una hamburguesería: el momento se volvió viral

Michael B. Jordan llamó la atención en redes al protagonizar una inesperada celebración tras recibir su premio a Mejor Actor.

¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus polémicas declaraciones o por la “maldición” Kardashian? Viral

¿Timothée Chalamet perdió el Oscar por sus declaraciones o por la ‘maldición’ Kardashian?”

La derrota de Timothée Chalamet en los Óscar generó debate en redes, donde surgieron teorías sobre sus declaraciones y la “maldición Kardashian”.

Lo más superlike

Reconocido acordeonero colombiano fue hospitalizado de urgencia: ¿de quién se trata? Talento nacional

Reconocido acordeonero colombiano fue hospitalizado de urgencia: ¿de quién se trata?

El mundo de la música vallenata causa preocupación tras confirmarse la hospitalización de reconocido colega de Silvestre Dangond.

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, manifiesta su inconformidad por el shippeo con Tebi La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex manifiesta su inconformidad por el shippeo con Tebi: "me decepcionó"

Beba rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Juanda Caribe Juanda Caribe

Beba rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Juanda Caribe: "no me da buena espina"

Descubre qué dispositivos y sistemas operativos son compatibles con la app de Canal RCN y cómo descargarla para disfrutar su contenido. Tecnología

App de Canal RCN: estos son los dispositivos compatibles, conoce la lista

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?