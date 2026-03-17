Desde hace varios días, el nombre de una reconocida actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras el lamentable momento que está enfrentando a nivel emocional tras confirmarse el fallecimiento de su bebé.

Tras algunos días de ausencia mediante las redes sociales, la actriz reapareció en las últimas horas con una desgarradora fotografía en la que compartió su opinión tras su desafortunada pérdida.

¿Quién es la reconocida actriz que está de luto por el fallecimiento de su bebé?

El nombre de Daniela Alvarado se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico y ser una distinguida actriz venezolana, sino que también, por conformarse el fallecimiento del bebé que esperaba junto a su pareja, José Manuel Suárez, quien también es actor.

Así se confirmó el fallecimiento del bebé de Daniela Alvarado y José José Manuel Suárez. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido en la cuenta de José Manuel Suárez, revelando que después de 22 semanas de gestación, falleció el bebé que esperaba junto a Daniela.

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Por esta razón, varios internautas y allegados a la pareja que hace parte del mundo del entretenimiento les han enviado sentidos mensajes de apoyo tras el complicado momento por el que han estado atravesando a nivel emocional.

Esta desgarradora publicación compartió Daniela Alvarado en sus redes. | Foto: Freepik

¿Qué desgarradora publicación compartió Daniela Alvarado recientemente en sus redes tras el fallecimiento de su bebé?

Recientemente, Daniela Alvarado compartió mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, una publicación en la que compartió su opinión tras el complicado momento por el que ha estado atravesando a nivel emocional: