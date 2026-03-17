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Beba rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Juanda Caribe: "no me da buena espina"

Beba reveló que, aunque su relación con Juanda Caribe no fue la mejor, no habló mal de él en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Beba rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Juanda Caribe
Beba reveló que no confía en Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Beba llamó la atención tras revelar lo que realmente piensa de algunos participantes del reality. Sus declaraciones sobre Juanda Caribe generaron todo tipo de comentarios en redes.

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¿Por qué salio Beba de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, exparticipante de La casa de los Famosos Colombia 2026, se dio el domingo 15 de marzo.

¿Por qué salio Beba de La casa de los famosos Colombia?
Beba fue eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Beba se convirtió en la eliminada tras obtener el porcentaje más bajo de apoyo por parte de los televidentes, con apenas un 9,50% de los votos. Esto ocurrió en una placa de nominados, donde se estuvo con: Juanda Caribe, Alexa Torrex, Manuela Gómez, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Campanita.

Tras su salida, Beba aceptó el resultado y destacó que aprovechó su tiempo de la competencia. Así mismo, aprovechó para revelar lo que realmente piensa sobre otros de sus compañeros.

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¿Cómo eran las relaciones de Beba en La casa de los famosos?

Los televidentes destacan que, aunque su estadía en La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por momentos llenos de tensión, Beba logró consolidar amistades verdaderas.

La exparticipante afirmó que, más allá de su salida, le duele despedirse de Mariana y Valentino, con quienes compartió la mayor parte del tiempo. Beba destacó que durante su estadía lograron consolidar una relación real y genuina.

¿Cómo eran las relaciones de Beba en La casa de los famosos?
Beba revela detalles de su relación con Mariana Zapata y Valentino / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, destacó que hay participantes a los que no extrañará en absoluto. Aunque no reveló nombres, en redes afirman que podría tratarse de Juanda Caribe. Los fans revelan que la relación entre Beba y Juanda Caribe fue una de las comentadas durante su tiempo en el reality.

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¿Qué dijo Beba sobre Juanda Caribe tras La casa de los famosos?

En medio de una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?' , Beba fue cuestionada sobre la percepción que tiene acerca de Juanda Caribe. La exparticipante llamó la atención al revelar lo que realmente piensa del creador de contenido.

Beba aseguró que nunca tuvo una relación cercana con Juanda Caribe y que ciertos aspectos de su comportamiento no le generaban confianza. Según dijo, nunca habló mal de él con otros compañeros, aunque manifestó que había actitudes que no le generaban confianza.

"Hay cosas de él que no me no me generan buena espina", destacó.

Además, explicó que no compartía una relación estrecha y que percibía que algunas de sus acciones eran estrategias del juego más que gestos genuinos de amistad.

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