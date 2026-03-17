En las últimas horas, el género vallenato ha causado una gran preocupación mediante las diferentes plataformas digitales tras el complicado estado de salud que está atravesando un reconocido acordeonero colombiano, quien tuvo que ser remitido de urgencia.

La noticia ha causado gran preocupación por todos sus seguidores, quienes no solo lo han admirado por su amplia trayectoria profesional, sino que también, por ser colega, amigo y trabajar en el pasado con el reconocido cantante Silvestre Dangond.

¿Quién es el reconocido acordeonero vallenato que tuvo que ser remitido de urgencia en las últimas horas?

El nombre de Juancho de la Espriella se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un reconocido acordeonero del género vallenato, sino que también, por ser remitido de urgencia a un centro médico.

Así se confirmó que Juancho de la Espriella fue remitido de urgencia. | AFP: Candice Ward

La noticia fue recientemente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del Portal Vallenato, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 500 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul dejó curioso mensaje tras eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál?

“El maestro Juancho de la Espriella tuvo que ser internado de urgencia en la Clínica Reina Sofía tras ser víctima de un dolor insoportable causado por cálculos renales. El acordeonero fue sometido a una intervención de litotricia para salvar su riñón y, aunque salió victorioso de la intervención, la noticia cae como un balde de agua fría para sus fans: Juancho estará fuera de los escenarios por recomendación médica estricta”, dice el comunicado.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal y Alexa Torrex presentaron diferencias en La casa de los famosos Col: ¿por qué?

Tras confirmarse esta desafortunada noticia, los seguidores de Juancho de la Espriella le han enviado mensajes de apoyo tras el complicado momento por el que está atravesando al ser hospitalizado de urgencia en las últimas horas.

Así se confirmó que Juancho de la Espriella fue remitido de urgencia. | AFP: Candice Ward

¿Cuál es el importante vínculo que tiene Juancho de la Espriella con el cantante Silvestre Dangond?

Desde luego, Juancho de la Espriella ha adquirido gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria musical no solo por ser un reconocido acordeonero, sino que también, por trabajar varios años con Silvestre Dangond. Además, se presentarán el próximo 15 de mayo en 'El baile de todos' en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posteriormente, Juancho hace parte de su grupo musical llamado: ‘Los de Juancho’, en donde ha tenido la oportunidad de llevar en alto todo su potencial, no solo por ser un reconocido acordeonero, sino que también, al llevar en alto del género vallenato a nivel internacional.