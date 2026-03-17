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Así fue el reencuentro de Beba con su esposo tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Col, Andrés Gómez, esposo de Beba compartió su especial reencuentro en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así fue el reencuentro de Beba con su esposo tras ser eliminada de La casa de los famoso Colombia
¿Cómo fue el reencuentro de Beba con su esposo? | Fotos: Canal RCN

El nombre de Valerie de La Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin duda, su salida ha generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales, en especial, por todos los acontecimientos que presentó dentro de la competencia, siendo una participante polémica y estratégica.

Así también, varios internautas han acaparado la atención mediática tras el reciente reencuentro de Beba con su esposo Andrés Gómez, quien presumió la romántica escena mediante sus redes sociales.

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¿Cómo fue el reencuentro de Andrés Gómez y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Tras la reciente eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones tras su salida del reality, en donde cautivó no solo con sus estrategias, sino que también, por su especial amistad junto a Mariana Zapata y Valentino Lázaro.

Así fue el reencuentro de Beba con su esposo tras ser eliminada de La casa de los famoso Colombia
Así sorprendió Andrés Gómez a su esposa Beba. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Andrés Gómez, esposo de Beba ha captado la atención mediática no solo por su reciente congelado en La casa de los famosos Colombia, sino que también, por el especial gesto que tuvo con Beba.

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Recientemente, Andrés compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 22 mil seguidores, en donde le dio un especial ramo de flores a Beba por su reencuentro y, de igual modo, la influenciadora aprovechó la oportunidad para abrazar a su esposo tras varias semanas sin estar juntos.

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¿Cómo fue la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, generó una gran variedad de opiniones por parte de todos los participantes que hacen parte de la competencia al caracterizarse al compartir su perspectiva sin ningún tipo de filtro.

Así fue el reencuentro de Beba con su esposo tras ser eliminada de La casa de los famoso Colombia
Esta fue la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Otro de los momentos que más comentarios dejó en redes sociales se trata acerca de los likes que le dio en el pasado Juanse Quintero, el esposo de Johanna Fadul, quien dividió una gran variedad de opiniones al respecto tras haberle escrito supuestamente en el pasado.

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