Michael B. Jordan celebró su Oscar a Mejor Actor en una hamburguesería: el momento se volvió viral

Pocas horas después de recibir el premio a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026, Michael B. Jordan llamó la atención tras protagonizar una inesperada escena que se viralizó en redes sociales.

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¿Con qué película Michael B. Jordan ganó el premio a Mejor Actor?

La noche del 15 de marzo estuvo marcada por la celebración de la edición número 98 de los Premios Oscar, realizada en el Dolby Theatre de Hollywood. Allí, Michael B. Jordan recibió el reconocimiento a Mejor Actor por su participación en la película Sinners.

Michael B. Jordan fue reconocido como el Mejor Actor en los Premios Oscar / (Foto de AFP)

Según medios internacionales, el actor se convirtió en el sexto hombre afroamericano en ganar la estatuilla a Mejor Actor principal, uniéndose a figuras reconocidas como Sidney Poitier, Denzel Washington y Will Smith.

El desempeño del actor en un doble papel fue uno de los elementos más comentados durante la temporada de premios. La interpretación combinó elementos de thriller y drama, lo que llevó a que su trabajo fuera ganador en la categoría de Mejor Actor.

¿Cómo celebró Michael B. Jordan su premio a Mejor Actor?

Un video grabado por asistentes mostró al actor en un lugar inesperado, lo que despertó la curiosidad de quienes seguían la jornada posterior a la ceremonia.

Michael B. Jordan apareció en un restaurante de hamburguesas en Los Ángeles. En los videos difundidos en redes sociales se observa a Jordan aún con el traje que utilizó durante la ceremonia y sosteniendo la estatuilla mientras esperaba su pedido.

Michael B. Jordan celebró su premio a Mejor Actor / (Foto de AFP)

El momento llamó la atención de los internautas porque el actor apareció en un ambiente cotidiano pocas horas después de recibir uno de los premios más relevantes del cine.

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¿Cómo reaccionó Michael B. Jordan tras ser visto por sus fans?

Las grabaciones muestran al actor conversando con algunos clientes y trabajadores del lugar. Según se observa en los videos difundidos en redes sociales, Jordan permaneció varios minutos en el establecimiento.

Los fans aprovecharon el momento para saludarlo y pedirle fotografías, lo que convirtió la escena en una de las más compartidas en internet durante las horas posteriores a la entrega de premios.