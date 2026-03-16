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Así reaccionó Mariana Zapata tras la visita de la hermana de Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata reaccionó al mensaje que Eidevin recibió de su hermana durante un congelado en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata reaccionó al mensaje que Eidevin recibió de su hermana
Mariana Zapata afirmó que su relación con Eidevin es genuina / (Fotos del Canal RCN)

La visita de la hermana de Eidevin López dejó varios mensajes que generaron disgustos entre los participantes. Según afirman en redes, Mariana Zapata se mostró conmovida tras destacar que hubo ciertas declaraciones con las que no se sentía de acuerdo.

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¿Qué pasó en el congelado de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

En medio de un congelado, Eidevin López fue sorprendido tras recibir la visita de su hermana Jahennys y de su sobrina.

En su encuentro, Jahennys expresó palabras de apoyo para su hermano y le recordó el objetivo por el que llegó al reality. Según comentó, debía concentrarse en su proyecto personal y fortalecer el contenido que ha desarrollado dentro del programa.

¿Qué pasó en el congelado de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?
Eidevin López fue visitado por su hermana en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, mencionó que le gustaría verlo crear más contenido junto a algunos compañeros del reality, entre ellos Campanita y Karola, afirmando que los tres tienen una dinámica que funciona dentro de la casa.

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¿Qué le dijo la hermana de Eidevin a Karola?

Durante su visita, Jahennys también dejó un mensaje que varios participantes e internautas interpretaron como una indirecta a la relación entre Eidevin y Mariana Zapata.

En medio de sus palabras, la mujer señaló que su hermano no debía “mendigar amor”. Seguido a ello, agradeció a Karola por un detalle que le había enviado a su madre, destacando que, aunque ella no había ido personalmente a agradecerle, su cuñada sí.

¿Qué le dijo la hermana de Eidevin a Karola?
Karola recibe un agradecimiento por parte de la hermana de Eidevin / (Foto del Canal RCN)

Jahennys le comentó a Karola que la esperaban en Valledupar y que era bienvenida en su casa. Luego le entregó un par de manillas con las letras E y K, señalando que era un detalle para ella y para su hermano.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras el mensaje de la hermana de Eidevin?

Luego del congelado, Mariana Zapata conversó con Eidevin López sobre lo sucedido y manifestó que las palabras de su hermana le generaron incomodidad.

La participante expresó que interpretó el mensaje como una señal de que la familia de su compañero no ve con buenos ojos su cercanía. Según explicó, la mención a Karola como cuñada le hizo pensar que no la consideran parte de ese entorno, ni siquiera como amiga.

Superclarísimo, que ellos no me quieren con Eidevin, ni de amiga, ni de nada.

Además, Zapata defendió la relación que ha construido con su Eidevin dentro del reality. De manera contundente, destacó que lo que ha vivido con él en el reality ha sido completamente genuino.

Finalmente, comentó que la situación la llevó a preguntarse si la relación entre ambos debería continuar, teniendo en cuenta que percibe que la familia de Eidevin tiene otra perspectiva sobre el tema.

Mientras tanto, el momento continúa generando comentarios entre los televidentes, quienes cuestionan en qué términos quedará la relación entre Mariana y Eidevin.

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