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Luto en la televisión colombiana: falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿quién?

La televisión colombiana se viste de luto tras despedir a un gran exponente del cine y periodismo en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la televisión colombiana: falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿quién?
¿Quién fue la reconocida celebridad del cine colombiano que falleció? | Fotos: Freepik

El mundo de la televisión colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida celebridad colombiana, quien dejó un importante a lo largo de su carrera profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes lo admiraron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, al dejar un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

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¿Quién fue el reconocido exponente que falleció en las últimas horas?

El nombre de Juan Guillermo Ramírez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por dejar un importante legado al ser un gran crítico del cine, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento en las últimas horas.

Luto en la televisión colombiana: falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Juan Guillermo Ramírez. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial de prensa compartido en la cuenta oficial de Proimágenes Colombia y la Academia Colombiana de cine, en donde, expresaron las siguientes palabras:

“La comunidad audiovisual colombiana despide a Juan Guillermo Ramírez, docente y crítico de cine cuya trayectoria dejó una huella significativa en la reflexión y la formación alrededor del cine en el país. Se desempeñó como docente, investigador, programador y crítico, y colaboró con medios de comunicación. Fue catedrático de la Universidad del Magdalena y columnista del semanario VOZ Digital, descanse en paz”, dice el comunicado.

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¿Qué comunicado compartió la Secretaría de Cultura de Bogotá tras el fallecimiento de Juan Guillermo Ramírez?

Luto en la televisión colombiana: falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿quién?
¿Qué legado dejó Juan Guillermo Ramírez? | Foto: Freepik

Recordemos que Juan Guillermo no solo se destacó por ser un gran analista del cine colombiano, sino que también, por ser un gran exponente del periodismo al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por su parte, la Secretaría de Cultura de Bogotá a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en donde expresó las siguientes palabras:

“Lamentamos profundamente la pérdida de Juan Guillermo Ramírez, docente, investigador y crítico de cine. Su riguroso trabajo lo convirtió en una voz importante en el periodismo cultural, la radio y la prensa escrita con un enfoque hacia la reflexión crítica sobre el audiovisual en Colombia y América Latina”, dice el comunicado de la Secretaría de Cultura de Bogotá.

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