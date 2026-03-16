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Karol G: ¿qué ventajas trae cambiar de look a nivel físico y emocional para cerrar ciertas etapas?

Karol G cambió de look en los Premios Oscar 2026. Te explicamos las ventajas que tiene a nivel emocional y cierre de ciclos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karol G: ¿qué ventajas trae cambiar de look a nivel físico y emocional para cerrar ciertas etapas?
Cambio de look de Karol G 2026. | AFP: Jean Baptiste Lacroix

El nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una de las cantantes colombianas con gran influencia en el país, sino que también, por su reciente aparición en la fiesta que se llevó a cabo de Vanity Fair, luego de la premiación de los Premios Oscar 2026.

Además, miles de internautas han generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales tras la mueva apariencia que tiene Karol G en la actualidad, en especial por cautivar con su nuevo corte de cabello.

Por esta razón, le explicamos algunas de las ventajas que tiene el nuevo corte de Karol G, quien ha sorprendido a todos sus seguidores al llevar en alto el nombre de su país.

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¿Cuáles son las ventajas que tiene cortarse el cabello tras el nuevo look de Karol G?

Es clave mencionar que Karol G tuvo la oportunidad de aparecer en el after pary de los Premios Oscar 2026, en el que no solo cautivó con su aparición en el evento al presumir de un auténtico traje de color blanco hueso, sino que también, por su nuevo cambio de look.

Karol G: ¿qué ventajas trae cambiar de look a nivel físico y emocional para cerrar ciertas etapas?
¿Cómo luce Karol G en la actualidad? | AFP: Amy Sussman

El nuevo cambio de look que tiene Karol G en la actualidad es el corte bob, con el cual ha tenido la oportunidad en demostrar la nueva etapa por la que está atravesando a nivel emocional, en especial, por demostrar una gran elegancia con su nuevo corte de cabello.

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¿Cuáles son las ventajas que tiene cortarse el cabello tras el nuevo look de Karol G?

Tras el reciente cambio de look de Karol G al aparecer en el after party de los Premios Oscar 2026, internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de sus redes sociales.

Karol G: ¿qué ventajas trae cambiar de look a nivel físico y emocional para cerrar ciertas etapas?
Venatajas de cortarse el cabello. | Foto: Freepik

Por esta razón, te contamos algunos beneficios que tiene cortarse el cabello, tal como lo explica la IA, más conocida como Inteligencia Artificial:

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  • Rejuvener: Este corte no solo aporta una gran belleza para todas las personas que lo utilizan, sino que también, por su aspecto fresco y tener una apariencia más joven.
  • Marcación del rostro: Una de las características más sofisticadas en el corte, se trata acerca del flequillo cortina, el cual logra resaltar con mayor pronunciamiento las facciones.
  • Mayor volumen: Al ser un corte desfilado, el cabello adquiere mayor volumen por la manera del corte, el cual crea una gran autenticidad.
  • Cerrar ciclos: En el mundo del entretenimiento, este cambio radical suele simbolizar una nueva etapa artística y varios internautas especulan sobre los nuevos acontecimientos que traerá Karol G en su carrera profesional.
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