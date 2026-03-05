Recientemente, el caso de una mujer que se encogió casi 30 centímetros se volvió viral en redes sociales tras descubrir que tenía una extraña enfermedad.

¿Qué le pasó a la mujer que se encogió 30 centímetros?

La mujer, de 63 años, compartió su historia. Y es que, en el Día de las Enfermedades Raras, el caso salió a la luz luego de que ella hablara de su experiencia para sensibilizar sobre este tipo de condición y el impacto que pueden generar en la vida de las personas.

La británica Caroline King fue diagnosticada con una rara enfermedad. Todo comenzó cuando acudió al médico por problemas de visión, lo que sería el inicio del diagnóstico de una enfermedad mortal.

“En retrospectiva, todavía no puedo creer lo que pasó y que todavía esté aquí”, dijo al contar su experiencia.

La enfermedad que hizo que una mujer perdiera casi 30 centímetros de estatura. (Foto: Freepik)

Y es que, luego de sufrir varios síntomas que la obligaron a usar silla de ruedas, además de fatiga y confusión, ahora da su testimonio para apoyar a otros que están pasando por la misma situación.

En 2019, notó que sus ojos y su piel se tornaron amarillentos y, tras una biopsia, se reveló que tenía hepatitis granulomatosa, una condición que, según especialistas, podría presentarse solo un caso cada 10 años.

Seis meses después de recibir un trasplante, una osteoporosis en la columna vertebral provocada por la medicación le generó una notable pérdida de estatura, pasando de medir 1,63 metros a 1,37 metros.

¿Qué es la enfermedad de hepatitis granulomatosa?

La hepatitis granulomatosa es una enfermedad poco común que afecta al hígado y se caracteriza por la formación de pequeños grupos de células inflamatorias llamados granulomas.

Estos aparecen como una reacción del sistema inmunológico ante distintas causas, como infecciones, enfermedades autoinmunes o incluso algunos medicamentos.

Aunque en muchos casos puede no presentar síntomas claros al inicio, algunas personas experimentan señales como fatiga, fiebre, dolor abdominal o coloración amarillenta en la piel y los ojos.

El diagnóstico suele realizarse mediante exámenes médicos especializados, como biopsias del hígado.

Debido a su baja frecuencia, se considera una condición rara y su tratamiento depende de la causa que haya provocado la inflamación.