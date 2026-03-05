Sara Uribe sorprende a su hijo en el colegio y su reacción desata todo tipo de comentarios

La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, sorprendió recientemente a sus millones de seguidores al compartir en redes sociales un emotivo momento que vivió junto a su hijo, Jacobo.

¿Cuál fue la sorpresa que Sara Uribe le dio a su hijo Jacobo?

A través de su cuenta de TikTok, Sara Uribe compartió el momento en el que decidió sorprender a su hijo al recogerlo en el colegio sin previo aviso.

En el video, la presentadora aparece arreglada y maquillada, y explica que se encontraba en medio de una sesión de fotos cuando tomó la decisión de pasar por el lugar donde estudia el niño.

En las imágenes se observa a Sara esperando en la salida del colegio hasta que finalmente Jacobo aparece. En ese instante, la presentadora corre hacia él y lo abraza, mostrando la emoción que sentía por poder compartir ese momento con su hijo.

Sara Uribe sorprende a su hijo al salir del colegio y un detalle del video se lleva las miradas. (Foto: Canal RCN)

Junto al video, Sara Uribe escribió un mensaje en el que habló sobre lo que representa para ella ese tipo de momentos en su vida diaria. En el texto expresó:

“La verdadera riqueza no es el dinero ni la fama. Es poder recogerte en el colegio, llegar a casa y sentarme a hacer las tareas contigo”.

¿Qué comentarios hicieron los internautas sobre el video de Sara Uribe?

Aunque muchos seguidores elogiaron el momento, algunos internautas se fijaron en un detalle particular que apareció en el video: las tiras de la maleta que llevaba Jacobo estaban completamente sueltas.

Esto generó una serie de comentarios curiosos entre los usuarios. Algunos escribieron mensajes como: “¿Por qué nadie habla de las tiras del bolso?” y “Dios mío, jajaja, yo Sarita, ¿no hay otro bolso más fino para ese niño?”.

Otros seguidores, por su parte, se enfocaron en la reacción del niño al ver a su mamá. En los comentarios aparecieron frases como: “Me emocioné más yo que él”, “Le dio igual” o “Se le nota la alegría de verla”, acompañados de emojis de risas.

También hubo quienes respondieron a esos comentarios señalando que los niños suelen reaccionar de manera distinta en este tipo de situaciones, escribiendo mensajes como: “No critiquen, los niños son así. A veces no demuestran sus emociones”.