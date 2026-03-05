Dani Duke opinó sobre la actitud de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke se sumó a la conversación tras las recientes polémicas protagonizadas por Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia y dio su opinión sobre cómo percibe a la participante dentro de la competencia.

¿Qué dijo Dani Duke sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke aprovechó la pregunta de una fan para dar su opinión sobre el comportamiento que ha tenido Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia.

Según comentó la creadora de contenido, para ella Alexa Torrex es una mujer muy calculadora y con un análisis de juego bastante marcado. Esto, debido a que, según su percepción, la participante habría estudiado muy bien la primera y segunda temporada del reality para preparar su estrategia y avanzar en la competencia.

“Siento que ella es muy calculadora, todo lo tiene fríamente calculado. Por lo que he visto, creo que estudió muy bien la temporada 1 y 2 del reality y en su mente cree entender el juego. Sabe qué le gusta a la gente, qué no le gusta y cómo generar determinadas situaciones”, comentó Dani Duke.

Sin embargo, la influenciadora también manifestó que Alexa Torrex suele exagerar en algunas de sus reacciones frente a algunas situaciones que se han presentado a lo largo del programa.

“Ella es muy consciente de que todo lo que genera da rating, y siento que sí exagera mucho”, agregó.

¿Alexa Torrex sigue en La casa de los famosos Colombia tras reciente gala de eliminación?

Alexa Torrex quedó en riesgo de eliminación durante la semana de doble eliminación de La casa de los famosos Colombia; sin embargo, no salió de la competencia. Por el contrario, la cantante fue la participante con más votos del público y se convirtió en la primera en regresar a la casa durante esa jornada.

Sin embargo, luego de que se dio a conocer que Lady Noriega quedaba eliminada, la actriz y cantante decidió dejar nominada a Alexa Torrex, por lo que volvió a quedar en riesgo de eliminación hasta el próximo domingo 8 de marzo.

