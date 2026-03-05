Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reviven polémica discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012

Salió a la luz un video de una polémica discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012.

Video revive la dura discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012
Sale a la luz video de Manuela Gómez enfrentando a Óscar Naranjo en 2012. (Foto: Canal RCN)

Manuela Gómez ha sorprendido con su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, ya que ha mostrado cuál es su personalidad en la actualidad, pues todos recuerdan cómo fue en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012.

Es por esto que, muchos sintieron emoción de verla en el reality de convivencia, porque tenían todas las expectativas de que ella sería la que alterara el ambiente como lo hizo hace algunos años, sin embargo, eso no ha sido así.

Pues Manuela ha mostrado ser una mujer más madura, centrada y lejos de lo que fue hace 14 años en el recordado programa de televisión.

¿Cuál es el video que salió a la luz de Manuela Gómez discutiendo en Protagonistas de Nuestra Tele?

A través de las redes sociales ha circulado un video de Manuela Gómez discutiendo con Óscar Naranjo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, pues en el clip se puede ver que la paisa es muy dura con su compañero y le pone límites por su trato hacia ella.

Sale a la luz video de Manuela Gómez enfrentando a Óscar Naranjo en 2012.
Así fue la fuerte discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, Manuela muestra lo competitiva que era, por lo que le advirtió que él sería el primero en irse del reality.

Sin duda, este recuerdo generó reacciones en las plataformas digitales, en donde los usuarios dicen que quieren ver a esa Manuela en La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Por qué comparan a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Es claro que, tras 14 años, las personas cambian, pero para muchos fue una gran sorpresa ver a una Manuela Gómez más tranquila y serena al hablar, pero esto no es suficiente para los televidentes, ya que, en el reality de convivencia, se necesita una actitud como la de la paisa del 2012.

Así fue la fuerte discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012
Video revive la dura discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012. (Foto: Canal RCN)

De hecho, en el mismo programa se lo ha dicho Valentino, quien dice que quiere ver a la Manuela con mucho potencial, pero ella deja claro que no está para ser esa misma persona, sino que quiere jugar de otra manera.

Por esto, su personalidad ha sorprendido, además porque ella dijo en su anuncio reveló que todos verían a las Manuel que conocieron hace algunos años, pero esto no fue así.

