Johanna Fadul reacciona al posicionamiento de Manuela a Campanita en La casa de los famosos Colombia

En la noche del miércoles 4 de marzo, se vivió la novena eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026, en la cual, Lady Noriega quedó por fuera de la competencia con un apoyo del 1.71% en las votaciones.

Esta semana son dos los eliminados del programa de convivencia y eso tiene el ambiente algo incómodo dentro de la casa, pues los últimos días no han sido nada fáciles para los famosos.

Como era de esperarse, la gala en mención tenía con los nervios de punta no solo a los participantes, sino a los televidentes, quienes también reaccionaron a todo lo que ocurrió en esa noche, e incluso los exparticipantes comentaron sobre el tema.

¿Qué dijo Johanna Fadul al hablar de Campanita de La casa de los famosos Colombia 2026?

Mencionado anteriormente, la del miércoles generó reacciones en los televidentes, ya que los famosos que estaban en riesgo de eliminación son los más comentados de todo el reality, como Alexa Torres, Juanda Caribe y Alejandro estrada.

Pero el posicionamiento también fue bastante comentado, no solo los resultados de las votaciones, pues Manuela Gómez se le posicionó a Campanita y esto dejó secos a muchos.

Precisamente, Johanna Fadul grabó lo que le dijo Campanita a Manuela y comentó: ¿cómo se van destapando las cosas?

Pues su último posicionamiento que fue a su excompañero, fue lo que la sacó de la competencia, cuando expresó las intenciones de Campanita y por eso hizo caras cuando el joven dijo que votaría por Gómez, de ser necesario.

Johanna Fadul habla del posicionamiento de Campanita. (Foto: Canal RCN)

“Yo ya superé mi salida de La casa de los famosos, pero me dan papaya y no puedo dejar de hablar”, puntualizó.

¿Por qué se posicionó Manuela Gómez a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sin duda, una de las sorpresas de la noche fue el posicionamiento de Manuela Gómez a Campanita, pues la empresaria justificó que se sintió traicionada por él y no fue por la nominación a Alexa Torres.

Manuela Gómez se le posiciona a Campanita en La casa de lo famosos. (Foto: Canal RCN)

Gómez dijo que no es por el juego, sino por lo que ha dicho su compañero de otros, mismos a los que él protege dentro de la competencia y eso, a ella la hirió porque fue Manuela quien lo acogió y le ofreció su amistad cuando él lo necesitaba.

Pr su lado, Campanita respondió que él no es desleal y “que está jugando”, por eso dijo que, si no hay más opciones, votaría por ella.