Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Johanna Fadul reacciona al posicionamiento de Manuela a Campanita en La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul grabó su reacción a las palabras de Campanita a Manuela en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez se le posiciona a Campanita en La casa de lo famosos
Johanna Fadul reacciona a Campanita en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la noche del miércoles 4 de marzo, se vivió la novena eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026, en la cual, Lady Noriega quedó por fuera de la competencia con un apoyo del 1.71% en las votaciones.

Artículos relacionados

Esta semana son dos los eliminados del programa de convivencia y eso tiene el ambiente algo incómodo dentro de la casa, pues los últimos días no han sido nada fáciles para los famosos.

Como era de esperarse, la gala en mención tenía con los nervios de punta no solo a los participantes, sino a los televidentes, quienes también reaccionaron a todo lo que ocurrió en esa noche, e incluso los exparticipantes comentaron sobre el tema.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul al hablar de Campanita de La casa de los famosos Colombia 2026?

Mencionado anteriormente, la del miércoles generó reacciones en los televidentes, ya que los famosos que estaban en riesgo de eliminación son los más comentados de todo el reality, como Alexa Torres, Juanda Caribe y Alejandro estrada.

Pero el posicionamiento también fue bastante comentado, no solo los resultados de las votaciones, pues Manuela Gómez se le posicionó a Campanita y esto dejó secos a muchos.

Artículos relacionados

Precisamente, Johanna Fadul grabó lo que le dijo Campanita a Manuela y comentó: ¿cómo se van destapando las cosas?

Pues su último posicionamiento que fue a su excompañero, fue lo que la sacó de la competencia, cuando expresó las intenciones de Campanita y por eso hizo caras cuando el joven dijo que votaría por Gómez, de ser necesario.

Johanna Fadul reacciona a Campanita en La casa de los famosos
Johanna Fadul habla del posicionamiento de Campanita. (Foto: Canal RCN)

“Yo ya superé mi salida de La casa de los famosos, pero me dan papaya y no puedo dejar de hablar”, puntualizó.

¿Por qué se posicionó Manuela Gómez a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sin duda, una de las sorpresas de la noche fue el posicionamiento de Manuela Gómez a Campanita, pues la empresaria justificó que se sintió traicionada por él y no fue por la nominación a Alexa Torres.

Johanna Fadul habla del posicionamiento de Campanita
Manuela Gómez se le posiciona a Campanita en La casa de lo famosos. (Foto: Canal RCN)

Gómez dijo que no es por el juego, sino por lo que ha dicho su compañero de otros, mismos a los que él protege dentro de la competencia y eso, a ella la hirió porque fue Manuela quien lo acogió y le ofreció su amistad cuando él lo necesitaba.

Pr su lado, Campanita respondió que él no es desleal y “que está jugando”, por eso dijo que, si no hay más opciones, votaría por ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Juanse Laverde confesó que se sintió mal con una actitud que tuvo Yuli Ruiz, a quien le hizo un reclamo en La casa de los famosos.

Esposa de Juanda Caribe le dedica emotivo a su bebé y menciona a Juada Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara dedica tierno mensaje a su bebé y menciona a Juanda Caribe, ¿qué le dijo?

Sheila Gándara dedicó un emotivo mensaje a su bebé y mencionó a Juanda Caribe generando reacciones.

Alexa Torrex volvió a la placa en La casa de los famosos y así reaccionó junto a Manuela La casa de los famosos

Alexa quedó en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García

Alexa Torrex volvió a quedar en placa tras la salida de Lady Noriega y reaccionó recreando audio de Karina García.

Lo más superlike

Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémica con streamer que habló de su embarazo Influencers

Isabella Ladera estalló contra streamer por comentarios sobre su embarazo

Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémicas declaraciones de un streamer que habló de su embarazo.

Talento internacional

Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga Talento nacional

Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista