Angustia de Yeferson Cossio por sus seres queridos dejó impactados a fans: “no creo que duren otro año”

Yeferson Cossio rompió en llanto en pleno en vivo al hablar con temor de dos seres queridos de avanzada edad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio se mostró angustiado por sus seres queridos y alarmó a sus fans
Yeferson Cossio se mostró angustiado por sus seres queridos y alarmó a sus fans. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido paisa Yeferson Cossio conmovió a sus seguidores al mostrarse vulnerable en un reciente en vivo, en el que rompió en llanto mientras hablaba de algunos de sus seres queridos. Entre lágrimas, el influenciador confesó su preocupación por su avanzada edad y aseguró que teme que “no duren otro año más”.

¿Por qué Yeferson Cossio rompió en llanto al hablar de sus seres queridos?

Hace pocos días Yeferson Cossio llevó a cabo una peculiar fiesta de cumpleaños para celebrar un año más de vida a dos de sus perritos continuando con la tradición que ha implementado desde hace un tiempo en su hogar. Sin embargo, la celebración se vio empañada por el temor de que esta fuera la última celebración que llevaría a cabo.

Perritos ancianos. (Foto: Freepik)

Según comentó en un en vivo a través de Kick, el creador de contenido, quien horas antes se había mostrado feliz al ver a sus perritas Kira y Yackie disfrutar de su fiesta como en años anteriores, confesó entre lágrimas que verlas llegar a los 13 años de edad le generaba mucha angustia.

De acuerdo con la equivalencia en edad perruna, esto podría representar entre 68 y 90 años humanos, dependiendo del tamaño y la raza.

El influenciador mencionó que no creía que para el 2027 sus perritas lo siguieran acompañando en vida mientras limpiaba las lágrimas de su rostro: “Yo no creo que me duren otro año más, entonces me pongo muy triste. Ya están muy viejitas… Ay, yo qué voy a hacer”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Cossio ante su temor de perder a sus perritas?

Las palabras de Yeferson Cossio conmovieron a varios de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño al sentirse identificados con este sentimiento que atraviesa el creador de contenido al ver envejecer a sus queridas mascotas, que lo han acompañado durante tantos años y se han convertido en parte fundamental de su vida.

Comentarios como: “deberían ser eternos los perritos”, “mi perro murió de 16 años, estaba muy viejito, y el día de su muerte sentí que había muerto un familiar”, “Llorando porque mis perritos ya tienen 14 añitos no sabes cómo te entiendo”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales.

