Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Confesión de exnovia de La Liendra dejó a muchos impactados: se bañaba cada cinco días

Inesperada confesión de la exnovia de La Liendra sobre su higiene personal generó revuelo en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Exnovia de La Liendra sorprendió al revelar cada cuánto se bañaba antes
Exnovia de La Liendra sorprendió al revelar cada cuánto se bañaba antes. (Foto Canal RCN).

Mercedes Uhia, exnovia del reconocido influenciador Mauricio Gómez, La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una inesperada confesión sobre su higiene personal que tomó por sorpresa y generó entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Por qué Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, se bañaba cada cinco días?

Mercedes Uhia, una de las primeras exnovias de La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una curiosa confesión que tomó por sorpresa a más de uno. La joven influenciadora reveló abiertamente que antes se bañaba cada cinco días, un hábito que llamó la atención de muchos de sus seguidores.

Confesión de exnovia de La Liendra dejó a muchos impactados
Confesión de exnovia de La Liendra dejó a muchos impactados. (Foto Canal RCN).

Uhia hizo la revelación junto a una fotografía suya dentro de la ducha, en la que aseguró que logró cambiar esa rutina y ahora se baña cada dos días. Sin embargo, no explicó la razón detrás de esta decisión, que para muchos resulta poco común.

Artículos relacionados

“Me bañaba cada cinco días, ahora cada dos… vamos prograsando”, comentó la creadora de contenido junto a la instantánea publicada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

su confesión no tardó en generar múltiples reacciones entre los internautas, quienes se mostraron sorprendidos por el hábito que la influenciadora aseguró haber tenido durante un tiempo.

¿Es sano bañarse todos los días? Esto dicen los expertos

Según un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard el bañarse todos los días no es tan saludable como muchos creen. Según los resultados obtenidos, someter el cuerpo a baños diarios puede ocasionar que la capa de aceite y bacterias esenciales sean eliminadas y generar impactos perjudiciales en la piel.

Artículos relacionados

Esto, además, podría ocasionar factores como resequedad en la piel, irritaciones o, incluso, picazón, ocasionando la facilidad de infecciones y reacciones alérgicas que alteran el equilibrio vital de estos microorganismos.

Por lo que la confesión de la exnovia de La Liendra no solo generó sorpresa entre los internautas, sino que también abrió el debate sobre los hábitos de higiene y lo que realmente recomiendan los expertos para el cuidado de la piel.

Inesperada confesión de exnovia de La Liendra sobre su higiene genera revuelo
Inesperada confesión de exnovia de La Liendra sobre su higiene genera revuelo. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Carmen Villalobos sorprende cantando “No voy a llorar” y muchos creen que fue para su ex Carmen Villalobos

Carmen Villalobos reaparece entre lágrimas cantado vallenato: “solo le rompiste el corazón” | VIDEO

Carmen Villalobos reaparece cantando vallenato y llorando, generando reacciones por una posible indirecta hacia su expareja.

Koral Costa se deja ver con actor tras su ruptura con Omar Murillo Omar Murillo

Koral Costa se dejó ver con reconocido actor tras separarse de Omar Murillo: ¿Pasó página?

Tras su ruptura con Omar Murillo, Koral Costa reapareció en redes sociales junto a un reconocido actor.

Nicolás Arrieta generó revuelo con su opinión sobre Karina García Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta generó revuelo con su opinión sobre Karina García: ¿Qué dijo?

El creador de contenido habló en sus redes sobre la impresión que le dejó conocer a la panelista tras coincidir en ¿Qué hay pa' dañar?

Lo más superlike

Talento internacional

Reconocido actor perdió seguidores tras salir del closet y confirmar su relación

Famoso actor confirmó su relación con otor hombre y al salir del closet, recibió el rechazo de muchos de sus seguidores.

Mujer trans causa revuelo en redes sociales al contar lo que vivió en camerino privado de Kris R. en Bucaramanga Talento nacional

Mujer trans confiesa que equipo de Kris R. la invitó a su camerino en Bucaramanga y revela lo que pasó allí

Yuli Ruiz le responde al reclamo de Juanse Laverde. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sintió mal y le hizo un reclamo a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista