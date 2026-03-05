Mercedes Uhia, exnovia del reconocido influenciador Mauricio Gómez, La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una inesperada confesión sobre su higiene personal que tomó por sorpresa y generó entre los internautas.

¿Por qué Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra, se bañaba cada cinco días?

Mercedes Uhia, una de las primeras exnovias de La Liendra, reapareció en sus redes sociales con una curiosa confesión que tomó por sorpresa a más de uno. La joven influenciadora reveló abiertamente que antes se bañaba cada cinco días, un hábito que llamó la atención de muchos de sus seguidores.

Confesión de exnovia de La Liendra dejó a muchos impactados. (Foto Canal RCN).

Uhia hizo la revelación junto a una fotografía suya dentro de la ducha, en la que aseguró que logró cambiar esa rutina y ahora se baña cada dos días. Sin embargo, no explicó la razón detrás de esta decisión, que para muchos resulta poco común.

“Me bañaba cada cinco días, ahora cada dos… vamos prograsando”, comentó la creadora de contenido junto a la instantánea publicada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

su confesión no tardó en generar múltiples reacciones entre los internautas, quienes se mostraron sorprendidos por el hábito que la influenciadora aseguró haber tenido durante un tiempo.

¿Es sano bañarse todos los días? Esto dicen los expertos

Según un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard el bañarse todos los días no es tan saludable como muchos creen. Según los resultados obtenidos, someter el cuerpo a baños diarios puede ocasionar que la capa de aceite y bacterias esenciales sean eliminadas y generar impactos perjudiciales en la piel.

Esto, además, podría ocasionar factores como resequedad en la piel, irritaciones o, incluso, picazón, ocasionando la facilidad de infecciones y reacciones alérgicas que alteran el equilibrio vital de estos microorganismos.

Por lo que la confesión de la exnovia de La Liendra no solo generó sorpresa entre los internautas, sino que también abrió el debate sobre los hábitos de higiene y lo que realmente recomiendan los expertos para el cuidado de la piel.