Isabella Ladera estalló contra streamer por comentarios sobre su embarazo

Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémicas declaraciones de un streamer que habló de su embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémica con streamer que habló de su embarazo
Isabella Ladera reaccionó con furia tras polémica con streamer que habló de su embarazo. (Foto AFP: Giorgio Viera).

La reconocida influenciadora venezolana Isabella Ladera reapareció en redes sociales completamente furiosa por las recientes declaraciones de un streamer que lanzó polémicas declaraciones sobre su segundo embarazo.

¿Qué acusaciones lanzó streamer sobre el embarazo de Isabella Ladera?

Luego de semanas de especulaciones sobre un posible embarazo de Isabella Ladera y su pareja sentimental, Hugo García, ambos confirmaron públicamente que los rumores eran ciertos. La pareja de influenciadores compartió la noticia cuando la modelo ya tenía una enorme pancita de embarazo.

Isabella Ladera se muestra conmovida tras revelar su embarazo
Isabella Ladera revela su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Sin embargo, no solo recibieron felicitaciones por esta nueva etapa en sus vidas, sino que también les llovieron decenas de críticas, especialmente porque Ladera no quiso, por decisión personal, revelar cuántos meses de gestación tenía en ese momento.

Ahora, pese a que la reconocida creadora de contenido ya confirmó que estaría entrando a su quinto mes de embarazo, un streamer habría hecho polémicos comentarios sobre la cantidad de meses que realmente tendría, poniendo en duda la paternidad de Hugo García y lanzando acusaciones en su contra.

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera ante los comentarios de un streamer sobre su embarazo?

A raíz de esto, Ladera no dudó en exponer a esta persona con una captura de pantalla del video en el que hablaba sobre el tema, acompañada de un mensaje en el que cuestionó el hecho de que opinara sobre su embarazo sin conocerla. Asimismo, hizo un llamado para que quienes tienen visibilidad en redes sociales sean responsables con los temas que abordan.

“Este mamarracho diciendo que mi barriga es de más meses, ¿qué vas a saber tú? Con todo respeto, eres un ignorante. Si tienes un canal y una audiencia, sé útil. El amor nos hará libres”.

Con este mensaje, Isabella Ladera dejó en claro que no está dispuesta a quedarse en silencio ante comentarios que considera injustificados, especialmente en medio de una etapa tan importante en su vida como lo es la espera de su bebé.

Por lo pronto, la modelo y su pareja sentimental continúan disfrutando de esta emotiva etapa en sus vidas, en la que Ladera experimenta su segundo embarazo y Hugo su primera vez como padre.

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al confirmar que serán papás
Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al confirmar que serán papás. (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).
