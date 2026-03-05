Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan que Dani Duke es casi una década mayor que La Liendra: estas son sus edades

Dani Duke habló sobre Jhonny Rivera y Jenny López y terminó revelando la diferencia de edad con su novio, La Liendra.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan la edad de Dani Duke y La Liendra
Revelan la edad de Dani Duke y La Liendra. (Foto Canal RCN).

La reconocida creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente un detalle poco conocido de su relación con el influenciador Mauricio Gómez, La Liendra, tras opinar sobre la boda entre los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Dani Duke y La Liendra?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido antioqueña recibió una pregunta sobre qué opinaba de la relación entre Jhonny Rivera y Jenny López.

Dani Duke es casi una década mayor que La Liendra: revelan sus verdaderas edades
Dani Duke es casi una década mayor que La Liendra: revelan sus verdaderas edades. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, la influenciadora terminó revelando la diferencia de edad que tiene con su novio, Mauricio Gómez, conocido en redes como La Liendra, para respaldar su opinión sobre la pareja de cantantes.

Según comentó, pese a las críticas que ambos han recibido en redes sociales, dejó clara su postura al asegurar que para el amor no hay edad, poniendo como ejemplo su propia relación.

De acuerdo con lo que explicó, entre ella y el influenciador hay ocho años de diferencia: actualmente Dani Duke tiene 33 años, mientras que La Liendra tiene 24. Además, destacó que Jenny López es una mujer muy madura y dejó claro que apoya esa relación.

“¿Quién soy yo para juzgar? Yo soy mayor que mi novio ocho años. Sé que la diferencia de Jhonny y Jenny es un poquito mayor, pero Jenny es extremadamente consciente. Tú hablas con ella y es una mujer demasiado madura, no piensa como las mujeres de su edad. No sé la razón, pero a lo mejor su crianza… Yo apoyo ese amor. El amor no tiene edades, desde que los dos estén felices, que viva el amor”.

¿Dani Duke y La Liendra asistieron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destaca que La Liendra fue invitado a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López junto a su novia Dani Duke. La pareja de influenciadores fue una de las pocas personalidades de redes sociales que estuvieron presentes en esta gran eventualidad, debido a la cercanía que el creador de contenido tiene con el cantante de música popular.

Sale a la luz la diferencia de edad entre Dani Duke y La Liendra
Sale a la luz la diferencia de edad entre Dani Duke y La Liendra. (Foto Canal RCN).
